Dos partidos de sanción a la futbolista del Tenerife que denunció ser víctima de un insulto racista

Fatou Dembele, la futbolista del CD Tenerife Femenino que denunció haber sido víctima de un insulto racista en el duelo de semifinales de Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid, ha sido sancionada con dos partidos por el Juez Único de Competiciones No Profesionales por la roja que vio durante el choque. Asimismo, el referido órgano de la Federación Española ha puesto en marcha una investigación para tratar de determinar si Gio Garbelini llamó «negra» a Dembele.

La central natural de Malí empujó (en el minuto 89 del partido de vuelta que se saldó con victoria colchonera) de forma violenta a Fiamma, jugadora del Atlético, poco después de haber sido víctima de un insulto racista, según denunció la jugadora y le hizo saber a la árbitra Noelia Ramos. La colegiada, Olatz Rivera Olmedo, recogió en el acta el motivo de la cartulina roja: «empujar a una contraria con ambas manos y haciendo uso excesivo de la fuerza cuando el juego se encontraba detenido».

Activado el protocolo contra el racismo

Justo después de la acción de la expulsión, se formó sobre el césped un conato de tangana con varias futbolistas rojiblancas reprochando a Fatou su actitud y la jugadora blanquiazul teniendo que ser sujetada por sus compañeras y la propia árbitra. Rivera Olmedo, tras ser informada del supuesto insulto racista, activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante cinco minutos que solo sirvieron para tratar de rebajar la tensión, puesto que la acusación de Dembele no pudo demostrarse al «no haber podido ser escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral».

Fue Natalia Ramos, protagonista en sala de prensa tras el partido, la que explicó que el inicio del conflicto no había tenido lugar en la jugada de la expulsión de Fatou, sino en un córner inmediatamente anterior. De ahí que la agresora, fruto de la frustración, reaccionase de manera violenta en la siguiente jugada.

Olatz Rivera actica el protocolo contra el racismo. / Arturo Jiménez

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La acusada lo niega "rotundamente"

Solo unas horas después de lo acontecido, la acusada, Gio Garbelini, lanzó un comunicado negando «rotundamente» haber pronunciado la palabra «negra», así como cualquier otra manifestación «racista u ofensiva». Dembele, por ahora, no ha ofrecido ningún tipo de declaración. Tampoco el Costa Adeje de forma oficial.

Sanción a Fatou e investigación en marcha

Reunido este jueves, el Juez Único de Competiciones No Profesionales resolvió sancionar a Dembele con dos partidos por su acción, «por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido». Del mismo modo, el órgano de la Federación Española anunció también la instrucción de una investigación «reservada para esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse».