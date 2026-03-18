Protocolo contra el racismo y tensión en el túnel de vestuarios en el partido Costa Adeje-Atlético

Olatz Rivera Olmedo, árbitra del partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Costa Adeje y el Atlético de Madrid disputado este martes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, decidió activar el protocolo contra el racismo después de la expulsión de la local Fatou Dembele en el minuto 89 con tarjeta roja directa por una entrada a la visitante Giovana Queiroz en el centro del campo. La confesión de la guardameta tinerfeña Noelia Ramos de que la futbolista del Atlético había llamado "negra" a la central maliense, llevó a la colegiada a intentar aclarar lo sucedido con más detenimiento y a actuar en consecuencia.

La guardameta del Costa Adeje había escuchado el presunto insulto en la jugada anterior, en un saque de esquina. Lo siguiente fue la impulsiva reacción de Fatou. Rivera Olmedo reflejó en el acta que Noelia le había informado de que Queiroz se había dirigido a Dembele en el siguiente término: "negra". Pero también indica que el insulto no fue escuchado por ninguna de las componentes del equipo arbitral. «En consecuencia, activamos el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante unos 5 minutos», relata la árbitra en el informe.

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Conflicto de puertas adentro

Después de esta pausa, ya con Fatou expulsada, el encuentro continuó con el triunfo (0-1) y la clasificación del Atlético para la final de la Copa de la Reina. Pero la tensión no cesó, tal como recoge el acta. "Tras la finalización del partido, y estando nosotras en el vestuario arbitral sin que hayamos presenciado nada de lo ocurrido, el delegado del Club Atlético de Madrid me indica que la jugadora del CD Tenerife Femenino Dña. Dembele Fatou estaba esperando a que entrase la jugadora del Club Atlético de Madrid Dña. Giovana Queiroz. Tras ello me informa que se inicia un conflicto dentro del túnel de vestuarios teniendo que ser separadas por varias jugadoras de ambos equipos. El Delegado Informador me comunica que él ha podido escuchar un grito que proviene de la presidenta del Club Atlético de Madrid llamando a la policía. Al salir para ver qué sucedía, me indica que se ha producido una confrontación entre jugadoras de ambos equipos y que las jugadoras del CD Tenerife Femenino se llevan a Dña. Dembele Fatou a su vestuario, finalizando la confrontación", concluye Queiroz.