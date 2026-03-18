Giovana asegura que no llamó "negra" a Fatou

Giovana Queiroz Garbelini no esperó ni 24 horas para pronunciarse sobre lo sucedido en el Heliodoro el martes. En una carta publicada en sus redes sociales, aclara que en ningún momento llamó "negra" a Fatou Dembele y asegura que el contenido del acta relacionado con este incidente es falso.

"Deseo pronunciarme públicamente sobre lo reflejado en el acta del partido disputado ayer –el martes–, en la que se me atribuye una acusación de carácter racista", comienza la futbolista brasileña del Atlético de Madrid. "Niego, de manera rotunda y categórica, haber pronunciado la palabra negra, así como cualquier otra manifestación racista u ofensiva", remarca con el convencimiento de que "lo recogido en el acta no se corresponde con lo sucedido".

Gio se posiciona en contra del racismo. "Es algo que rechazo profundamente", advierte. "Va en contra de todo lo que soy y de todo lo que he vivido en el deporte. A lo largo de mi carrera he compartido vestuario, logros y amistades verdaderas con personas de culturas y orígenes distintos, y eso siempre fue algo natural para mí, no una postura", continúa Garbelini.

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Por todo esto, confiesa que le "duele" ver su nombre "asociado a una mentira como esta". Es por ello que decidió no "aceptar en silencio" las acusaciones."Confío en que la verdad saldrá a la luz y en que los hechos serán esclarecidos como corresponde", apunta Gio, dispuesta a colaborar "con total disposición en todo lo que sea necesario". Como cierre, agradece "el cariño y el apoyo" recibido en las últimas horas por parte de quienes mejor la conocen.