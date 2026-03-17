Fin al sueño copero del Costa Adeje Tenerife Egatesa (0-1)

Fin al sueño copero del Costa Adeje Tenerife Egatesa. Cayó el cuadro de Yerai Martín en un Heliodoro con 6.535 espectadores ante el Atlético de Madrid en la cuarta semifinal copera de su historia, que empieza a ser ya una maldición, y se queda sin jugar la que hubiera sido la primera final de su historia. La primera parte transcurrió sin ritmo ni ocasiones, y en la segunda, el Atlético, que supo gestionar la ventaja de un tanto de la ida, dinamitó los sueños blanquiazules en el 59’ gracias a una genialidad de Alexia, que dibujó un pase filtrado perfecto entre Elba y Fatou para dejar sola a Otermin ante Noelia. La lateral pudo definir, pero prefirió regalarle el gol a su compañera Jensen, que solo tuvo que empujarla para poner el 0-1 a portería vacía en el 51’. A partir de ahí, muchas prisas y poca luz para un Costa Adeje al que se le escapa el partido más importante de su historia.

Apostó Yerai Martín por Noelia Ramos en la portería –en lugar de Nay Cáceres, titular en las dos eliminatorias anteriores– y por el músculo de Yerliane en el centro del campo. Sorprendió la presencia de la canterana Pola –en su segunda titularidad consecutiva–, en detrimento de Sandra Castelló. En ataque, el técnico guipuzcoano se decantó por el trabajo de Paulina Gramaglia. A la argentina la acompañó Iratxe. Sin balón, defensa de cinco, cuatro centrocampistas y una sola delantera; con él, las carrileras Zaremba y Blanco ganaron altura e Iratxe actuó como segunda punta más cerca de Gramaglia.

Salieron un pasito más arriba las blanquiazules que en la ida. Decidieron, sin balón, morder más alto, sabiendo que tocaba proponer algo más que en el partido de Madrid. No tardaron, eso sí, en avisar las atléticas: primero con un córner a los 30 segundos y luego con una falta lanzada desde casi medio campo que Gramaglia despejó de mala manera y que casi le regala al Atlético el primer gol del partido. Aquellas intentonas no bastaron para amedrentar a un Costa Adeje se soltó con un par de arreones por la izquierda de Iratxe –uno con un caño espectacular– que, si bien no generaron peligro, sí marcaron la primera incursión seria del Costa Adeje en campo rival, ya merodeando el área. Acto seguido, un cabezazo de Patri Gavira tras una falta lejana, en el primer tiro a puerta de las isleñas, era el mensaje que dejaba claro que el Costa Adeje había llegado a la semifinal.

Sin ocasiones al llegar a la media hora, ninguno de los dos equipos lograba hacerse dueño de la posesión y el ritmo del encuentro fue apagándose. Se imponían las defensas férreas, que hasta ese momento apenas se veían inquietadas, a los ataques, demasiado estériles. El Costa Adeje se abrigaba atrás esperando encontrar el peligro con el dúo Natalia Ramos–Iratxe, que percutían por la izquierda y eran las que más cosquillas hacían.

Un golpeo de Jensen para el Atlético fue la más clara de la primera parte. La noruega encontró un balón suelto en el área pequeña tras una peinada en un córner, pero la ventaja que tenía de inicio se le escapó porque el balón le quedó en esa distancia incómoda, ni para rematar fácil ni para pensárselo mucho. Llegó muy forzada y su remate se marchó muy desviado. Se fue el Costa Adeje al vestuario sin haber firmado una primera parte como para empatar la eliminatoria, pero tampoco viéndose inferior y con la sensación de que quedaba tiempo.

El gol del Atlético

Un peligroso centro de Zaremba —su primera excursión en todo el partido— que no encontró destinatario pese a lo bien que había cargado el área el cuadro blanquiazul fue la primera para un Costa Adeje que quería salir de vestuario con otra cara, con otra intención. Quería… porque enseguida el ritmo volvió a cortarse con hasta tres jugadoras colchoneras tendidas sobre el césped. Y en medio de todo eso, el peor escenario posible: gol del Atlético.

Poco pudo hacer el Costa Adeje ante la brillante acción de Alexia, que sin participar ni en la asistencia ni en el gol fue la gran protagonista de la jugada. Recogió un balón aéreo a unos 35 metros de la portería con un control de mucho mérito, con el que ya dejó atrás a Natalia, y desde ahí dibujó un genial pase filtrado genial entre Elba y Fatou para dejar sola a Otermin ante Noelia. La lateral pudo definir y marcar, pero prefirió no complicarse y regalarle el gol a su compañera Jensen, que solo tuvo que empujarla para poner el 0-1 a portería vacía en el 51’.

La grade de Tribuna de un Heliodoro Rodríguez López que registró gran afluencia de público. / CD Tenerife Femenino

La asistente, Sarriegi, pudo dejar la eliminatoria vista para sentencia con una vaselina desde fuera del área ante la salida de Noelia. Pero su disparo se fue muy alto. Se quedaba en shock el Costa Adeje ante un castigo –quizás demasiado duro– que ahora sí le obligaba a remar mucho más y con menos tiempo.

Preocupa la rodilla de Iratxe

No tardó en reactivarse el combinado blanquiazul, sabedor de lo que estaba en juego, de esos diez minutos fatales que dejaban la eliminatoria muy cuesta arriba. Lola Gallardo salvó bajo palos el empate de Iratxe, que conectó un buen testarazo dentro del área pequeña tras un centro de Zaremba. La propia Iratxe protagonizó más tarde la que puede ser la peor noticia de la noche. En una acción en la que intentó robar un balón, notó algo en la rodilla al apoyar. Salió renqueante y entre lágrimas del coliseo de la calle San Sebastián.

Un tiro lejano de Sakina, otro –también desde fuera– de Moreno, el empuje de Zaremba y la frescura de los cambios (habían entrado Koko Ange, Violeta, Castelló, Carlota y la propia Sakina) no bastaron para materializar la remontada de un Costa Adeje ya demasiado acelerado por encontrar un gol que lo volviera a meter en la eliminatoria. Esa prisa y ansiedad se tradujo en la agresión de Fatou sobre Fiamma –un empujón por detrás– que le costó la expulsión en el 89’. La propia zaguera, según indica el club, protestó por un presunto acto racista de Fiamma.

Al final, 0-1, 0-2 en el total de la eliminatoria. No estará en la final de Gran Canaria un Costa Adeje que se marcha con la cabeza bien alta, sin nada que reprocharse, y que demuestra que ya está hecho de la pasta de los grandes.