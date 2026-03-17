Noventa minutos (o 120) para cambiar la historia del Costa Adeje

No sería una tarea ni mucho menos compleja reunir el argumentario al completo que justifique que el partido que juega este martes (19:00 horas) el Costa Adeje contra el Atlético de Madrid es el más importante en su historia. Para empezar, lo esencial: está en juego ganarse un billete a la primera final copera de su historia. A partir de ahí, hay más capas. Aunque ese derecho ya lo ha tenido en tres ocasiones –las tres veces que ha alcanzado la semifinal copera–, ninguna se ha jugado en el Heliodoro. A todo esto se añade el resultado de la ida, un 1-0 en Alcalá de Henares que, si bien es un mal resultado, no es dramático.

Esos, los argumentos principales. Los secundarios, que tampoco conviene perderlos de vista, no son pocos. Afronta el Costa Adeje esta vuelta sabiendo que un triunfo por la mínima le basta para igualar la eliminatoria y empujar el partido hasta la prórroga. Un escenario bastante plausible si se mira el precedente más cercano entre ambos equipos en el Rodríguez López. Esta misma temporada, en la primera vuelta de Liga F, el conjunto blanquiazul ya derrotó al Atlético de Madrid por 2-1 en el fortín blanquiazul, en un encuentro que, además, sirvió para derribar una pequeña barrera psicológica que acompañaba al equipo desde su llegada al recinto capitalino.

¿Más factores para creer? Los hay. Por ejemplo, el dulce momento deportivo que vive el Costa Adeje. En una de las mejores temporadas de su historia, ya con una década asentado en la primera división femenina, el conjunto blanquiazul es hoy un equipo serio, con fondo de armario y más que preparado para escenarios como el que se le presenta esta tarde.

Buen termómetro de ese momento son los brutales guarismos que presenta en su feudo. En esta primera temporada desde su llegada al Heliodoro, el representativo solo ha perdido una vez, ante el Eibar, en la séptima jornada, en un partido en el que fue ampliamente merecedor de la victoria –tiró 23 veces y acabó cayendo con un tanto en el 87’–.

Todo lo demás, con mejores o peores sensaciones, deja la impresión de un equipo sólido, más hecho que el de otras campañas. En el coliseo de la calle San Sebastián, además de la ya mencionada victoria ante el propio Atlético, también se empató contra el Real Madrid y se le endosaron cinco goles al Athletic Club.

Carlota, con opciones de ser titular

Yeray Martín, que volverá a lidiar con las bajas de Paola, Pisco y María Estella, tendrá que decidir entre Noelia o Nay Cáceres en la portería, y Gramaglia o Carlota por delante del centro del campo. La argentina fue titular en la ida; la viguesa, por su parte, viene de reaparecer este fin de semana tras una larga lesión de cadera… y lo hizo marcando un gol. Otra de esas noticias que invitan a creer.

Enfrente estará el Atlético de Madrid y también el especial regreso de José Herrera a la Isla. Vuelve el técnico que dirigió al Costa Adeje en la 22/23 y en la 23/24, uno de los arquitectos del proyecto que hoy atraviesa probablemente el mejor momento de su historia. Regresa, claro, con el objetivo de buscar el billete a una final que el conjunto rojiblanco no disputa desde 2023. Aquella vez terminó levantando el título después de vencer al Real Madrid en los penaltis.

Arriba a Tenerife un equipo anímicamente reforzado después de endosarle el pasado fin de semana un 5-0 al Logroño. En su plantilla destacan las goleadoras Fiamma Benítez (internacional con España) y la noruega Synne Jensen, ambas con 11 tantos en todas las competiciones.

Obligado a mandar con balón

Partirá el conjunto colchonero como favorito, claro. Lo era antes de que arrancara la semifinal y lo es todavía más después del 1-0 de la ida. Una ida que, eso sí, poco tendrá que ver con el escenario de esta noche. El pasado miércoles, el conjunto de Yerai Martín se encomendó a un ejercicio de resistencia, orden y paciencia con la idea de llegar con ventaja al desenlace en el Rodríguez López. Sin embargo, el gol de Gio, ya mediado el segundo tiempo, terminó inclinando la balanza del lado atlético en un duelo en el que el Costa Adeje resistió durante muchos minutos, pero pagó caro un pequeño desajuste en una transición rojiblanca. Esta tarde, obligado a ganar, el combinado blanquiazul deberá insistir más con pelota y asumir la batuta del partido –sin volverse loco–.

Si se echa la vista atrás y se recuerdan las veces en que el Costa Adeje se quedó a las puertas de la final copera, aparecen tres precedentes. En los dos primeros, los de las campañas 16/17 y 17/18, fue precisamente el Atlético el rival que cercenó la ilusión del entonces Granadilla Egatesa. Primero en Madrid (2-0) y, un año después, en Tenerife (0-2).

Mucho más dolorosa fue la derrota frente al Sporting Huelva en la 21/22. Llegaban como favoritas las futbolistas dirigidas por Francis Díaz en su lado del cuadro a una Final a Cuatro celebrada en Alcorcón y que también disputaron Barcelona (a la postre campeón) y Real Madrid. El cuadro onubense se dedicó a defender y esperar un milagro que se produjo mediado el segundo tiempo: el tanto del 0-1 que acabó marcando la diferencia.