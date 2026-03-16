Yerai Martín: «Este equipo está preparado para remontar»

«Este equipo está preparado», afirmó Yerai Martín al ser preguntado por la remontada que el Costa Adeje necesita para alcanzar la primera final copera de su historia. «Jugamos en el Heliodoro, la eliminatoria está muy viva, 90 o 120 minutos en casa son muy largos y nos lo merecemos. Creemos en ello y lo hemos demostrado en anteriores ocasiones», añadió el técnico. Para Martín, la clave para este martes pasa por combinar experiencia y paciencia: «A la vista están los últimos resultados como locales, vamos a trabajar para que sea un día bonito, independientemente de lo que pase. Queremos acabarlo con un día histórico».

El estratega blanquiazul no dudó en destacar la importancia de la afición en una cita de este calibre. «No todos los días se juega un partido de semifinales, y todo el apoyo que venga al Heliodoro será como una jugadora más. El ambiente que se vive en el estadio es muy bueno: en los momentos difíciles nos arropan y en los buenos nos alientan. Va a ser un día bonito, animo a toda la afición a que venga a apoyarnos».

Respecto a la mentalidad con la que afronta el partido ante un rival de la magnitud del Atlético de Madrid, Yerai Martín insistió en el equilibrio entre ataque y defensa. «Sabemos que necesitamos un gol para igualar la eliminatoria. El partido es muy largo y no podemos pensar en que todo se resolverá en los primeros 15 minutos. Tenemos que leer bien el partido, saber cuándo podemos desplegarnos y cuándo no. Nuestra experiencia en Liga nos ha enseñado a madurar los partidos y a hacer goles en los últimos minutos. Además, ya hemos ganado al Atlético esta temporada en el Heliodoro».

El técnico también señaló la importancia de la plantilla al completo: «Mañana somos muy importantes todas: las que iniciemos, las que estén en el banquillo y las que luego participen. Incluso las que no jueguen, con su apoyo y ánimos, serán fundamentales». Sobre la vuelta de Carlota Suárez después de su larga lesión de cadera, Martín destacó: «Vuelve con gol y nos da mucho tanto sin balón como con él. Es una referencia ofensiva que incomoda a las rivales y nos permite dar continuidad al juego».

«Ya les ganamos una vez en casa»

Carlota, por su parte, compartió la ilusión del vestuario y la confianza que le da jugar en casa: «Tenemos muchas ganas, veo al equipo enchufado y creemos unas en otras. Esto no suele pasar todos los años, así que necesitamos a la gente que venga a apoyarnos y nos ayude a lograr el objetivo de meternos en la final».

La delantera tinerfeña también valoró la ventaja de jugar la vuelta en el Heliodoro y el duelo de la primera vuelta liguera: «Ya les ganamos una vez en casa, creo que se puede hacer otra vez. El 1-0 de la ida no es un mal resultado; jugar en nuestra casa ayuda y un gol lo podemos meter rápido. Vamos a intentarlo hasta el final, hasta el minuto 90 o incluso hasta el 120».

Carlota recordó también lo especial que fue su regreso tras la operación: «Fue un proceso muy duro, sobre todo al principio. Desde el primer día pensaba en volver a jugar a lo que amo, el fútbol. Gracias al cuerpo técnico y al equipo médico he podido llegar hasta aquí, y hacerlo en una semifinal que nunca había vivido es increíble».

Sobre la posibilidad de jugar la final de Gran Canaria, Carlota subrayó el «orgullo» que supondría. «Es un orgullo para las Islas que un equipo local llegue a la final. Esto demuestra el nivel que hay aquí: aunque estemos fuera de la península, este equipo lucha, compite y es un referente a nivel nacional», dijo.