El Costa Adeje Tenerife se agarra a un precedente cercano para remontar ante el Atlético

Superada la trampa del duelo liguero en el Heliodoro Rodríguez López frente al Levante, el Costa Adeje Tenerife Egatesa ya pone el foco en el partido más importante de su historia: la vuelta de las semifinales de Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid.

El equipo de Yerai Martín venció con contundencia al colista de la Liga F (4-0) y mantiene así la cuarta plaza del campeonato pese a la pujanza reciente de un Sevilla que volvió a ganar (esta vez al Alhama por 0-1) y, con cuatro triunfos seguidos, iguala a puntos con el femenino del CD Tenerife (39). Las insulares figuran por delante en la tabla porque, a falta de que se juegue el duelo de la segunda vuelta y se dirima por tanto el averaje particular, firman más goles a favor y menos en contra.

'Operación remontada'

Ahora sí, con éxito en el último parcial liguero, se despeja el camino hacia la pugna definitiva por un puesto en la final de Copa, que se disputará este año en Gran Canaria. Sería la primera en la historia del Costa Adeje, que tendrá que levantar el 1-0 del primer partido, disputado el pasado miércoles en Alcalá de Henares.

En un Heliodoro que se prepara para la obligada respuesta masiva de la afición blanquiazul, a la escuadra tinerfeñista le valdría con un triunfo por la mínima (independientemente del marcador) para forzar la prórroga y los penaltis. Una diferencia de dos tantos a favor, por tanto, desataría la euforia en el recinto capitalino.

Ya conocen el camino

Con todo, mientras no es la capital un territorio propicio para el Costa Adeje, que había perdido en siete de sus ocho visitas –ahora ya ocho de nueve– al cuadro rojiblanco (solo un empate, en Liga en la 20/21 merced a un tanto de Pisco de penalti en el tiempo de descuento), es en la Isla donde sí hay precedentes que invitan al optimismo. Uno de ellos muy próximo.

El Costa Adeje no pierde en casa contra el Atlético desde el año 2019 y, de hecho, ya venció al equipo madrileño en la Isla en el duelo liguero de la primera vuelta. Entonces dirigidas por Eder Maestre, las futbolistas del Tenerife vencieron por 2-1 al Atleti. Elba Vergés abrió el camino hacia la victoria con un tanto en el primer tiempo a centro de Clau Blanco, que había dejado por el camino a dos defensoras y, ya en la recta final Bicho aprovechó una descarga de Carlota para anotar el gol de la tranquilidad. En el descuento, eso sí, Gabriela García maquilló el resultado con un chut ajustado desde dentro del área.

Elba Vergés celebra su gol al Atlético de Madrid en el partido de Liga en el Heliodoro. / María Pisaca

Fue una jornada histórica

Aquella victoria, ahora una suerte de espejo en el que se miran las chicas del Tenerife Femenino, fue la primera en el Heliodoro desde que se produjo la histórica fusión entre Fundación y Akeki en verano de 2025. A la sexta fue la vencida porque, hasta ese 23 de noviembre, cuatro habían sido los empates del equipo en casa (contra Espanyol, Real Madrid, Badalona y Granada), por una derrota (contra el Eibar por 0-1). Aquella fue también una jornada histórica. ¿Por qué no repetir este martes?

Yerai Martín, de hecho, se refirió al duelo ante el Atlético tras el triunfo frente al Levante. «Estamos capacitadas. Sabemos que venimos con una pequeña desventaja y tenemos claro que, como mínimo, necesitamos un gol para igualar la eliminatoria. El equipo está preparado y jugamos en nuestra casa, con nuestra gente», manifestó convencido.