El Costa Adeje golea al Levante en el Heliodoro antes del reto de la remontada ante el Atlético en Copa

El Costa Adeje Tenerife sacó adelante con nota alta su partido de la 22ª jornada de Liga F. Goleó al colista Levante (4-0) en el Heliodoro Rodríguez López a medio camino entre el encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid (1-0) y la vuelta de esa misma eliminatoria, programada para el martes que viene en el mismo escenario. El equipo rojiblanco también ganó con claridad, en su caso al DUXLogroño, en su caso por 5-0.

Con estos resultados, las blanquiazules se aseguran continuar una semana más en el cuarto puesto de la máxima categoría.

Dosificando esfuerzos

Teniendo en cuenta la proximidad del duelo copero en el Heliodoro y el desgaste realizado en Madrid, el entrenador Yerai Martín dosificó esfuerzos y eligió una alineación formada por Nay Cáceres,Violeta Quiles, Cinta Rodríguez, Fatou, Clau Blanco, Natalia Ramos, la debutante Pola, Bicho, Sakina, Koko e Iratxe. Es decir, una mezcla de titulares habituales con futbolistas con una carga menor de minutos en esta temporada.

En la puesta en escena, no tardaron en notarse las diferencias entre los dos conjuntos. Los números y la clasificación son como son por algo. Y el Levante, con solo ocho puntos gracias a dos victorias y un par de empates, demostró que está lejos del equipo que fue no hace mucho, uno de los habituales inquilinos en la zona alta de la clasificación.

Golazo de Iratxe

Poco a poco, el Costa Adeje fue generando ocasiones para marcar, para procurar resolver el duelo lo antes posible. Bicho tuvo la primera una vez rebasado el tiempo de tanteo, a los 11 minutos. Y en la siguiente, llegó la ruptura. Gran gol de Iratxe. Acción individual, recibiendo el balón de un saque de banda. Giro en el área y golpeo cruzado a la escuadra opuesta, imparable. Su cuarta diana en su primera campaña en Liga F (12’).

Una vez abierta la cuenta, el Costa Adeje tuvo el mérito de no dormirse, de no permitir la reacción de un Levante en el que figuraba la exblanquiazul Ari Arias. Poco trabajo para Nay Cáceres. En cambio, en el área contraria sí seguían pasando cosas fruto del dominio tinerfeño, de su vocación ofensiva. Natalia probó suerte con un lanzamiento en el pico del área pequeña a la media hora de juego. Potente y ligeramente alto. No había tregua para las valencianas.

El 1-0 al descanso dejaba el partido abierto, aunque las sensaciones ofrecían pocas dudas por la superioridad del Costa Adeje. No obstante, las de Yerai Martín iban a tener que cerrar el resultado.

De hecho, el Levante se aferró a FVS para intentar tener opciones de empatar. La reclamación fue por un posible penalti. Pero la árbitra no detectó ninguna falta y el encuentro siguió tal como estaba.

Del FVS a la goleada

Un pequeño sobresalto que reactivó al Costa Adeje que avanzaba con la única inquietud de tener una ventaja tan corta. Pero el cronómetro corría a su favor y al Levante le iban a entrar las prisas, circunstancia que aprovecharon las tinerfeñas para sentenciar y golear. El 2-0 tuvo la buena noticia añadida de la firma de Carlota Suárez, de vuelta después de unos meses lesionada. La galleta demostró que no ha perdido su instinto en el área y marcó en el 85 para disipar cualquier duda sobre el éxito isleño en este encuentro. Contragolpe fulminante, apertura a Clau, galopada de la lateral diestra y centro preciso para que Carlota empujara el balón a la red.

Y con todo resuelto, se unieron a la fiesta Paulina Gramaglia (3-0, 90’) y Patri Gavira (4-0, 97’), dos de las sustitutas y, en teoría, titulares en el compromiso de Copa de este martes en el Heliodoro ante el Atlético de Madrid, con el premio de poder estar en la final que se celebrará en Gran Canaria en abril