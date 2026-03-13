El Costa Adeje, a hacer los deberes antes de la gran cita

Prohibido pensar en el martes. Tres días después de encajar un resultado adverso –que tampoco dramático– (el 1-0 de la ida de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid en Alcalá de Henares) y a la misma distancia de la vuelta –se jugará el martes a las 19:00 en el Rodríguez López–, al Costa Adeje le toca este sábado (12:00 horas) volver a ponerse el mono de trabajo en la liga. El conjunto de Yerai Martín se mide al Levante, colista, en el recinto capitalino con la intención de afianzar la cuarta plaza.

Será el partido en el que podría producirse la reaparición de Carlota Suárez, la delantera blanquiazul más goleadora hasta ahora –suma cinco–, que fue intervenida quirúrgicamente de la cadera en diciembre. Yerai Martín confirmó ayer que «estará en la convocatoria». «Veremos si participa o no; a partir de ahí, estará disponible para el equipo y sus necesidades. Veremos si vuelve a jugar», dijo.

Para esta cita liguera, lo cierto es que el principal rival del Costa Adeje es él mismo. O, dicho de otra forma, saber encarar el partido con la naturalidad y la seriedad que exige la liga, e intentar apartar –si es que se puede– lo que asoma en el horizonte de este martes para la entidad capitalina (la posibilidad de clasificarse a la primera final copera de su historia). Este sábado, la diferencia es evidente. Son 24 los puntos que separan a un Costa Adeje que solo ha perdido tres partidos en toda la liga de un Levante que ha ganado dos –y ha caído en 17–. Eso sí, con solo ocho puntos en 21 jornadas, lo llamativo es que el conjunto granota está literalmente a una victoria de salir del pozo (el Logroño, antepenúltimo y primer equipo fuera del descenso, solo suma 10). Así que llegará el Levante dispuesto a morder, porque la permanencia no es todavía una quimera. El equipo de Andrés París, por cierto, encara la cita después de perder sus últimos tres partidos.

En el antecedente más reciente entre valencianas y archipelágicas, la balanza cayó del lado visitante con un trabajado 2-4 que no se resolvió hasta el último suspiro. Carlota adelantó al Costa Adeje en la primera mitad, pero Patricia, en propia puerta, equilibró el marcador justo antes del descanso. Un penalti en el 63’ volvió a poner por delante a las blanquiazules, aunque Erika González respondió también desde los once metros en el 83’. No fue hasta el 99’ cuando Castelló apareció para, ahora sí, inclinar la balanza de forma definitiva. Ya en el 104, Iratxe puso la sentencia en un duelo que costó –y mucho– cerrar.

Sobre el duelo de este sábado, Yerai Martín apuesta por «cambiar el chip» y «defender la cuarta posición». Del rival, reconoció que se trata de un equipo que «se está jugando mucho», un «histórico» del fútbol femenino que atraviesa «una situación complicada». «Es un partido muy difícil de jugar», exteriorizó.

«Cada encuentro te lleva a un estilo diferente; es un partido totalmente distinto al del miércoles pasado, pero se va a tener que acercar al que queremos para la vuelta del próximo martes. Nos tiene que servir para estar preparados. La plantilla es muy completa y tenemos jugadoras con diferentes características que nos tienen que ayudar a lograrlo», destacó el estratega blanquiazul en la antesala del encuentro.

Paola causa baja

Mala noticia para la medular del Costa Adeje Tenerife Egatesa. La institución capitalina anunció ayer la rotura fibrilar del cuádriceps femoral izquierdo de Paola Hernández, aunque sin plazo claro de recuperación: «pendiente de pruebas diagnósticas». La centrocampista tinerfeña se suma así a una lista de bajas donde ya estaban Estella (tendinitis en el psoas) y Pisco (lesionada de la rodilla).