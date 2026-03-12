El Heliodoro, el aliado con el que Costa Adeje alimenta su esperanza copera

El Costa Adeje Tenerife Egatesa volverá al Heliodoro Rodríguez López el próximo martes (19:00 horas) con la obligación de remontar, sí, pero también con la sensación de que la semifinal de la Copa de la Reina sigue muy lejos de estar decidida. La derrota por la mínima frente al Atlético de Madrid en el Centro Deportivo Alcalá de Henares de este miércoles obliga ahora al conjunto blanquiazul a ganar en la vuelta, aunque el 1-0 de la ida, lejos de dejar la eliminatoria encarrilada para las rojiblancas, mantiene entreabierta una puerta que el representativo ya ha demostrado saber cruzar. Y además, sin irse muy lejos en el tiempo, esta misma temporada.

No era, claro, el resultado que buscaba la escuadra de Yerai Martín, que había preparado un partido de resistencia, orden y paciencia con la intención de llegar con ventaja al desenlace en el Rodríguez López. Sin embargo, el gol de Gio, ya mediado el segundo tiempo, terminó decantando la balanza del lado colchonero en un duelo en el que el Costa Adeje supo aguantar durante muchos minutos, pero pagó caro un pequeño desajuste en una transición colchonera. El Atlético insistió más con pelota y acabó encontrando el premio en una de sus aproximaciones, aunque tampoco consiguió abrir una brecha mayor en la eliminatoria.

Y es precisamente ahí donde aparece el mayor acicate a la hora de preparar la vuelta si las de Yerai Martín se detienen a analizar lo ocurrido en Madrid. El conjunto blanquiazul resistió durante más de una hora el empuje de uno de los equipos más potentes del fútbol español y, pese a terminar cayendo, logró mantener el marcador dentro de unos límites que hacen la remontada en casa perfectamente abordable. Un solo gol de ventaja no es, ni mucho menos, una sentencia.

El Costa Adeje llegará a la vuelta sabiendo que un triunfo por la mínima le basta para igualar la eliminatoria y forzar la prórroga. Un escenario perfectamente plausible si se tiene en cuenta el más cercano precedente entre ambos equipos. Esta misma temporada, en la primera vuelta de la Liga F, el conjunto blanquiazul ya derrotó al Atlético de Madrid por 2-1 en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido que sirvió además para derribar una pequeña barrera psicológica que había acompañado al equipo desde su llegada al recinto capitalino.

La victoria que cambió la dinámica

Hasta entonces, el balance del Costa Adeje en el coliseo blanquiazul se resumía en cuatro empates y una derrota, un registro que había ido dejando cierta sensación de oportunidad desperdiciada cada vez que el equipo tenía ante su gente la ocasión de firmar una gran actuación. La historia cambió aquella mañana. Los goles de Elba Vergés y Bicho, precisamente exjugadora rojiblanca, sellaron un triunfo que confirmó el crecimiento del conjunto tinerfeño en su feudo. A partir de ahí llegaron, por ejemplo, la paliza por 5-0 ante el Athletic, el triunfo por 1-0 frente al Alhama o el meritorio empate contra la Real Sociedad, en un partido en el que el cuadro de Yerai Martín mereció bastante más.

Con todo, si el Costa Adeje ya fue capaz de imponerse al Atlético en el Heliodoro durante el campeonato liguero, nada impide pensar que no se pueda repetir la hazaña en un partido aún más trascendental. Más todavía con un Rodríguez López que, con el paso de los meses, se ha convertido en un aliado cada vez más influyente para el combinado blanquiazul.

Eso sí, antes de que el Rodríguez López dicte sentencia en la vuelta copera, el estadio capitalino será escenario de otro compromiso, pero de Liga F. Será este sábado (12:00 horas). Viene el Levante, colista con 8 puntos.

Castelló aboga por «sacar la mejor versión»

La jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Sandra Castelló, subrayó la importancia del encuentro y la exigencia del rival. «Sabemos el partido tan importante que tenemos el sábado. Es un rival que está necesitado de puntos y nosotras tenemos que sacar nuestra mejor versión para conseguir los tres puntos», explicó.

La centrocampista también puso el foco en la preparación del equipo durante la semana y en la necesidad de llegar en las mejores condiciones al encuentro. «Tenemos dos días de entrenamiento para preparar el partido. La clave es recuperar a todas las compañeras físicamente. También necesitamos seguir pensando en la liga, en lo importante que es conseguir esos tres puntos y continuar trabajando como lo hemos hecho hasta ahora», señaló.

Asimismo, Castelló quiso destacar el papel de la afición en este tramo de la temporada, subrayando el impulso que supone para el equipo jugar en casa. «La afición para nosotras siempre es muy importante. Es un apoyo que necesitamos en todos los partidos para seguir luchando y creciendo, y ojalá podamos darle la victoria», afirmó la centrocampista alicantina.