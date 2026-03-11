El Costa Adeje Tenerife tendrá que remontar en el Heliodoro para meterse en la final de Copa (1-0)

El Costa Adeje Tenerife tendrá que remontar para poder meterse en la final de la Copa de la Reina. El combinado blanquiazul cayó en la idea de las semifinales frente al Atlético de Madrid, que buscó con más insistencia el triunfo y aprovechó una de sus pocas oportunidades para marcar el único tanto de la noche. La eliminatoria, inclinada a favor de las rojiblancas pero todavía abierta, se decidirá el próximo martes en el Heliodoro Rodríguez López.

Apostó Yerai Martín por Noelia Ramos en la portería (y no por Nay Cáceres, que había defendido el marco en las dos eliminatorias anteriores), el músculo de Yerliane en el centro del campo en detrimento de Paola y el trabajo de Paulina Gramaglia en la zona de ataque. A la argentina la acompañó Violeta Quiles. Sin balón, defensa de cinco con cuatro centrocampistas y una sola delantera. Con él, vuelo para las carrileras Zaremba y Blanco y Violeta como segunda punta más cerca de Gramaglia.

Alineación del Costa Adeje Tenerife en el partido de semifinales contra el Atlético de Madrid. / CDTF

Noelia evita el tanto de Jensen

Salió mandón el Atlético y algo más replegado el femenino del Tenerife. Cómodas, eso sí, las visitantes. El guion esperado. Al dominio de la posesión de las rojiblancas respondían las blanquiazules defendiendo hacia delante y ganando duelos. También amasando toda la pelota que podían cuando la recuperaban. Mucho protagonismo de Natalia Ramos, que las quería todas. Cloroformo a la salida pujante del conjunto capitalino y superado con éxito el primer cuarto de hora de juego. El único borrón, la amarilla a Zaremba por derribar a Andrea Medina cuando la noruega se había zafado de su marca.

Fue superado el minuto 20 cuando asustó por primera vez el equipo de José Herrera. Boe Risa lanzó una ruptura desde la banda y recibió a unos metros de la frontal del área. La rojiblanca se giró y asistió con finura para Jensen. Casi una caricia que dejó a la noruega sola frente a Noelia a pesar del esfuerzo de Patri Gavira. La onubense trató de impedir el mano a mano, pero no lo consiguió. Fue Noelia quien evitó el gol con una fabulosa intervención. Haciéndose grande, la guardameta dejó atrás la pierna y detuvo el golpeo cruzado de Jensen. Tiempo justo para que Fatou llegase en la corrección para evitar el segundo chut de la ariete y, con cierta angustia, la zaga del Egatesa acabase despejando el peligro. No había lanzado antes entre palos el Atlético. Peligro con poco de un elenco de altísima calidad en la zona de ataque, tal y como había avisado Martín en la previa.

Zaremba, justo antes de ver la amarilla por derribar a Andrea Medina. / CDTF

Objetivo cumplido al entretiempo

El zarandeo impulsó brevemente al cuadro local al tiempo que activó a un Centro Deportivo Alcalá de Henares tímido hasta entonces. El Costa Adeje se sostuvo a pesar de la inquietud que generó un disparo cerca del larguero de Natalia Peñalvo desde media distancia y volvió a bajarle el pulso al partido. Poquito más hasta el descanso al margen de la amarilla a Alexia, que golpeó a Clau Blanco al pasarse de frenada en una pelota dividida. El ataque blanquiazul se redujo un solo lanzamiento entre palos en los primeros 45 minutos. Prioridad total a la portería a cero, una máxima que estaba funcionando.

Sin novedades a la vuelta

Arrancó sin novedades el segundo tiempo. Ni en las protagonistas que aguardaban sobre el césped al pitido de la colegiada ni en la dinámica que caracterizó al juego durante los primeros 45 minutos. Yerai Martín, sin embargo, ya maquinaba junto a su cuerpo técnico cuando apenas habían transcurrido los primeros lances de la segunda mitad. En el banquillo había alternativas de nivel: Sakina, Paola Hernández, Iratxe e incluso Bicho, goleadora en la victoria contra el Atlético en el duelo de Liga.

Sin embargo, fue José Herrera el primero en mover el banquillo. Lo hizo superado el 55', cuando Gio entró por Sarriegi poco después de que Rosa probase por bajo a Noelia. Buena respuesta de la tinerfeña, que de nuevo encontró a la segunda la ayuda de sus zagueras. Esta vez fue Elba la que recogió la segunda jugada y mandó la pelota a córner. Para cuando Herrera gastó su segunda ventana con dos sustituciones más, movió ficha Martín por primera vez dando entrada a Sakina (65'). Frescura arriba en detrimento de Gramaglia, que abandonó el campo exhausta.

El golpe

Estaba dando pasos adelante el Atlético. Más futbolistas por delante de la pelota y más espacio a la espalda de sus centrocampistas y defensas. Quiso aprovecharlo Sakina, que condujo hasta el área rival un contraataque que parecía prometedor y acabó en drama. Ni combinó la marroquí con Violeta ni encontró a Zaremba y Castelló al otro lado del campo. La robó el equipo colchonero y buscó rápido el carril que había quedado despejado a la izquierda de su ataque. Fue Rosa quien recorrió la banda y quien centró abajo para que Gio acariciase la pelota e hiciese inútil el intento de Noelia de volver a impedir el tanto (75'). Quiso atacar el Costa Adeje y dejó de defender bien. Error fatal. Qué cosas.

Minimizar daños

Con los 90 del Heliodoro en el horizonte, tocaba resignarse a perder la primera batalla y mantener la eliminatoria abierta. No podía el Costa Adeje permitirse un desplome anímico que le costase recibir un segundo tanto. Y no lo hicieron las blanquiazules, que se recompusieron sobre la marcha del golpe y mantuvieron siempre la compostura hasta el final. Con hasta ocho minutos de añadido, el partido murió más bien cerca del área defendida por Lola Gallardo, quien aunque inquieta, no llegó a tener que intervenir.