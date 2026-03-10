El Costa Adeje Tenerife, ante el mayor reto de su historia

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta el mayor desafío de su historia. El equipo blanquiazul inicia en el Centro Deportivo Alcalá de Henares en la tarde este miércoles (18:00, La 2) la disputa por una plaza en la final de la Copa de la Reina. En frente, un Atlético de Madrid que ya fue verdugo de la ilusión blanquiazul hasta en dos ocasiones y al que, pese a su irregular temporada y marchar por detrás del equipo insular en la Liga F, el peso de su escudo le otorga cierto favoritismo en la eliminatoria.

Será la cuarta semifinal copera del ahora Tenerife Femenino desde su estreno en la 15/16, la temporada de su debut en Primera. Por el camino, poco más de una década en la que el conjunto blanquiazul se ha consolidado en la élite del fútbol nacional y ha acariciado hasta en tres ocasiones el sueño de jugar la final por un título. Todas, eso sí, a un solo partido.

Los otros intentos

En las dos primeras, las de las campañas 16/17 y 17/18, fue precisamente el Atlético el rival que cercenó la esperanza del entonces Granadilla Egatesa. Primero en Madrid (2-0) y, un año después, en Tenerife (0-2). Mucho más dolorosa fue la derrota frente al Sporting Huelva en la 21/22. Llegaban como favoritas las futbolistas dirigidas por Francis Díaz en su lado del cuadro a una Final a Cuatro celebrada en Alcorcón y que también disputaron Barcelona (a la postre campeón) y Real Madrid. El cuadro onubense se dedicó a defender y esperar un milagro que se produjo mediado el segundo tiempo: el tanto del 0-1 que acabó marcando la diferencia.

A la cuarta debe ser la vencida para un Costa Adeje ahora más maduro y experimentado y que, lejos de tambalearse por el mal de altura como antaño, encara la cita con el impulso de su gran temporada en Liga F y un doble as bajo la manga: sus colosales guarismos a domicilio y, además, que la eliminatoria se decidirá en el Heliodoro Rodríguez López la próxima semana.

Yeray Martín, que lidiará de nuevo con las bajas de Aithiara, Pisco y María Estella, más la aún convaleciente Carlota, tendrá que decidir entre Noelia o Nay Cáceres en la portería y Paola o Yerliane en el centro del campo. El resto del once, salvo sorpresa y con Sakina (disponible al haberse aplazado la Copa África), sale de carrerilla.

Posibles onces de Atlético y Costa Adeje. / El Día

El Atlético, por debajo en la Liga

Si bien el Atlético hace gala del músculo heredado del equipo masculino y ha competido en Liga de Campeonas esta misma campaña, la regularidad de la Liga equilibra las fuerzas en la batalla. El Costa Adeje, es cuarto con 36 puntos, dos puestos y cuatro unidades más que el combinado rojiblanco, al que se impuso en el duelo de la primera vuelta en el Heliodoro por 2-1. Marcaron Elba y Bicho. De esa cita, destaca como anécdota que estuvo dirigida por dos técnicos distintos. Eder Maestre, sustituido por Martín tras renunciar su cargo en diciembre, y Víctor Martín, destituido a finales de enero y relevado por el tinerfeño y exblanquiazul José Herrera.

Superado el mes y medio desde su aterrizaje en la capital española, Herrera ha comandado la nave atlética en siete partidos. Uno de Copa, cuatro de Liga y dos de Champions. El saldo: dos victorias, dos empates y tres derrotas. Su equipo se fue al parón encadenando dos tropiezos. Derrotas por 2-0 frente al Manchester United y 2-1 en el campo del Sevilla. El Atléti, eso sí, se aferra al talento ofensivo de sus futbolistas. Destacan en la plantilla las goleadoras Fiamma Benítez (internacional con España) y la noruega Synne Jensen, ambas con 11 goles en todas las competiciones.

Yeray transmite confianza

«El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión y también responsabilizado», declaró Yerai Martín al ser cuestionado por la manera en la que el Costa Adeje Tenerife encara el duelo de semifinales de Copa frente al Atlético de Madrid. «Los entrenamientos están siendo muy buenos, veo al equipo con confianza, lo veo equilibrado y preparado para el partido», prosiguió el preparador.

Martín, seguidamente, remarcó la importancia de comprender las particularidades del enfrentamiento. «Esto no es un partido de Liga y no es una eliminatoria partido único. Es una eliminatoria a ida y vuelta y se va a decidir durante muchos minutos. Estamos preparadas para distintos escenarios que nos pueda plantear el rival y también para jugar y afrontar los distintos momentos que va a tener el partido. Queremos hacer un buen partido en Madrid y traernos un resultado positivo para Tenerife».

Un trabajo de años

El camino es angosto y empinado, pero el premio que espera al otro lado merece la pena. La oportunidad que afrontan las blanquiazules con «responsabilidad», de hecho, ha sido trabajada desde hace mucho. «Me toca a mí como entrenador y a la plantilla actual, pero esto no es solo de esta temporada, es de muchos años de trabajo que está haciendo el club. Toda la gente que trabaja alrededor, distintas jugadoras y técnicos que han pasado. Nosotros asumimos esa responsabilidad ahora y es una oportunidad muy bonita, pero estamos tranquilas», reflexionó Martín antes de reconocer que la gran temporada a domicilio que está cuajando el Tenerife Femenino genera «confianza porque el equipo responde muy bien fuera de casa».

El Atlético, por su parte, tiene «distintas armas, distintas herramientas, jugadoras muy desequilibrantes en la parte ofensiva que van muy bien al espacio y otras con buen pie». Además, José Herrera dispone de futbolistas con «experiencia» y la exigencia será alta. «Es un club grande, un club histórico del fútbol femenino. Para ellas esta semifinal es como una obligación porque no están en Liga donde les gustaría y es la competición que les queda», advirtió Martín.