José Herrera: "Prepararemos la semifinal contra el Costa Adeje como siempre"

El componente más especial –dentro de lo que ya de por sí supone jugar una semifinal copera– de la cita que enfrenta al Costa Adeje con el Atlético este miércoles (18:00 horas en Alcalá de Henares, con la vuelta el 17 en el Heliodoro) está, curiosamente, en el banquillo colchonero. Allí se sentará un viejo conocido blanquiazul: José Herrera, entrenador del Costa Adeje en la 22/23 y 23/24, y uno de los artífices de un proyecto que hoy vive el mejor momento de su historia.

¿Cómo le está tratando Madrid?

Honestamente, estoy muy bien adaptado. La llegada al club ha sido inmejorable, gracias a las personas que trabajan aquí y a todas las facilidades que me han brindado desde que decidí venir.

¿Cuándo percibe por primera vez la dimensión del club donde se encuentra?

Está clara y fuera de toda duda la inmensidad del Atlético de Madrid, su afición y sus aspiraciones, pero yo he llegado con las ideas muy claras de hacia dónde queremos ir, qué equipo tenemos que ser al competir y cuál es nuestro estilo.

¿El reto más importante de su carrera?

Sin duda.

Ha pasado algo más de un mes desde su llegada. ¿Qué valoración hace de esta primera etapa?

Ha sido un mes con siete partidos en tres competiciones diferentes, unas eliminatorias de Champions League, unos cuartos de final en Copa de La Reina y algunos duelos directos en Liga F. Más intenso, imposible.

Le espera una semifinal muy especial ante el Costa Adeje. ¿Qué fue lo primero que pensó al ver el cruce?

En ver a mi familia y amigos; tengo ganas de compartir ese partido con ellos.

¿Prefería haber evitado a su exequipo hasta una hipotética final?

Cualquiera de los otros tres equipos en ese bombo tenían un nivel altísimo. Nosotras tenemos que estar centradas en nuestra eliminatoria y en llegar a esa final, fuera contra quien fuese.

Pero no me negará que esta eliminatoria, inevitablemente, tiene también una carga emocional en su preparación.

Está claro que es uno de los equipos a los que he entrenado durante estos años, es el equipo representativo de mi lugar de nacimiento y de mis raíces, pero ya son también muchas temporadas preparando partidos, así que a nivel de preparación y foco, lo prepararemos como siempre.

¿Qué recuerdos le vienen a la mente con el Costa Adeje?

Solo recuerdos bonitos y buenos momentos. Celebrando victorias, sobre todo la que obtuvimos contra el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano.

¿Ha intercambiado algún mensaje con gente del Costa Adeje?

Entre cada una de las personas que trabajan en los clubes españoles y, en este caso, en los rivales que se enfrentan en semifinales, existe una admiración y un respeto enormes. Aquí todos los compañeros nos conocemos y nos tratamos con muchísima profesionalidad.

¿Qué eliminatoria espera?

Pues lógicamente una eliminatoria muy disputada, muy abierta y con dos equipos rindiendo a su máximo nivel competitivo.

Se va a medir seguramente con uno de los Costa Adeje más potentes desde que llegó a la Liga F, un equipo que, en parte, usted ayudó a construir. ¿Qué siente al verlo crecer hasta este punto?

Como con todos los demás, mucha alegría. Ahora el Atlético de Madrid es mi próximo reto, estoy muy centrado en nuestro día a día y solo pienso en como mejorar para seguir ayudando al equipo a conseguir más victorias.

¿Qué parecido tiene este Costa Adeje con el que usted entrenó?

Bueno, imagino que persiste esa esencia del orden en los momentos sin balón, esa verticalidad, esa necesidad imperiosa de ganar duelos y esa humildad a la hora de competir contra los demás equipos.

¿Le da un plus de motivación demostrar su crecimiento enfrentándose a su exequipo en un escenario tan particular como una semifinal de Copa?

Mi familia y los míos sabemos perfectamente el camino que hemos tenido que recorrer juntos estos dos años para seguir creciendo, y tengo igualmente los pies en el suelo como los tenía el primer día que debuté en el fútbol profesional. Estaré siempre muy agradecido al Costa Adeje y a todos los clubes que apostaron por mí, pero mi orientación está seguir buscando nuestra mejor versión y no en basarnos en la validación externa.

¿Se va viendo el Atlético que usted imaginó al llegar?

Como bien ha comentado usted, llevo prácticamente un mes en el cargo, y ya en los análisis se detectan algunos rasgos tácticos que comienzan a ser estables, pero lógicamente aún queda algo más de tiempo y partidos para acercarnos a esa versión.

¿Se ve favorito en la semifinal?

El Atlético de Madrid por historia, por afición y por ambición, va a salir a competir con personalidad y ganas de llevarnos la victoria en ambos partidos; luego el fútbol decidirá.