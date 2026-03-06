Aplazada la Copa África: Sakina se queda en la Isla

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció ayer jueves, a pocos días del comienzo previsto de la Copa África de Naciones Femenina en Marruecos, que la competición se retrasa a finales de julio «para garantizar su éxito» y ante «circunstancias imprevistas».

La noticia, mala para el fútbol femenino al poner de manifiesto que la organización no ha estado a la altura, beneficia a los clubes que tienen en sus plantillas a futbolistas susceptibles de ser convocadas para el torneo. Es el Caso del Costa Adeje Tenerife, puesto que Sakina Ouzraoui, la atacante con más minutos del curso en el femenino del CD Tenerife, es fija en la anfitriona Marruecos –dirigida por el exseleccionador nacional de España Jorge Vilda–. También estaban pendientes en el club de la defensa central Fatou Dembele, uno de los pilares defensivos del combinado dirigido por Yerai Martín y quien tenía opciones de acudir con Mali.

El torneo estaba fijado del 17 de marzo al 3 de abril de 2026, pero la Confederación Africana emitió un comunicado en el que informa de que, «tras las conversaciones mantenidas» con sus federaciones, la FIFA y otras partes interesadas, «ha decidido reprogramar las fechas» y que se dispute del 25 de julio al 16 de agosto «para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, dadas ciertas circunstancias imprevistas».

Ouzraoui, fija con Marruecos, es una de las piezas clave del Tenerife

La CAF no aclara en el comunicado a que «imprevistos» se refiere, aunque la decisión llega tras la publicación, en varios medios deportivos internacionales, de versiones sobre supuestas dificultades en la organización de la competición.

La Copa Africana de Naciones Femenina de 2026 contará, por primera vez, con la participación de 16 equipos nacionales, cuatro más que en convocatorias anteriores. La edición de 2026 será además clasificatoria para el Mundial Femenino de 2027, previsto en Brasil. Las cuatro semifinalistas acudirán directamente a la cita mundialista, mientras los cuatro cuartofinalistas no clasificados se medirán entre sí para repartirse otros dos puestos en una suerte de repesca.

Noticias relacionadas

Marruecos acogió, entre el 21 de diciembre y el pasado 18 de enero, la Copa África masculina, que concluyó con la victoria de Senegal frente a los Leones del Atlas en la prórroga de una polémica final que llevó a la CAF a sancionar a miembros de ambas selecciones.