Gramaglia: «Tenemos fe en que vamos a sacar la eliminatoria»

Ambición y mentalidad competitiva para el tramo más exigente del curso. Paulina Gramaglia afronta con optimismo y determinación un mes de marzo clave para el Costa Adeje Tenerife Egatesa, tras unos días de descanso que han permitido al grupo recargar energías.

«Veníamos de unas semanas muy intensas con viajes, partidos y entrenamientos, entonces han venido bien estos días de descanso para parar y recuperar la energía que vamos a necesitar en lo que se viene este mes de marzo, con semanas súper intensas y muy importantes», explica la atacante argentina, poniendo en valor el parón internacional como punto de inflexión tras meses de gran carga competitiva.

Con el descanso ya atrás, el vestuario blanquiazul ha comenzado a preparar un calendario «marcado en rojo», con el foco inmediato en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina, que se disputará el próximo 11 de marzo en Madrid ante el Atlético de Madrid Femenino. «El equipo llega muy bien, venimos haciendo un muy buen trabajo y, obviamente, con el foco en ese partido de Copa. Sabemos que va a ser muy importante y tenemos que intentar hacer lo posible para quedarnos con la victoria», subraya Gramaglia.

La resolución del cruce tendrá lugar en la Isla, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, un escenario que añade un componente emocional extra a la eliminatoria. «Muchísima ilusión. Es la primera vez para mí jugando este tipo de competición y de parte de todo el equipo también. Sabemos que serán dos partidos muy difíciles porque es un gran rival, pero tenemos fe en que vamos a sacar la eliminatoria adelante», afirma la internacional argentina.

Más allá del reto copero, el cuadro blanquiazul deberá compaginar la semifinal con compromisos determinantes en la Liga F Moeve, donde el equipo sigue en la pelea por la cuarta plaza. «Siempre tenemos el foco de seguir sumando en Liga. Va a ser muy importante en esas semanas ir cambiando el chip y pensar en el siguiente partido que tenemos por delante», explica la delantera.

En el plano personal, la argentina no oculta lo especial que está siendo esta experiencia en su primera temporada en España y lo «lindo» que es poder jugar la Copa. «Tenemos la posibilidad de poder llegar a una final, que será muy cerca de aquí. Esperamos poder llegar a ese lindo momento», concluye.