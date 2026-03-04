Una ayuda extra para intentar llegar a la final de la Copa de la Reina

Se acerca uno de los momentos más relevantes de la temporada para el Costa Adeje, o el que más, y todas las ayudas son bien recibidas. Después del paréntesis abierto en el calendario con motivo de la ventana FIFA, para la disputa de partidos internacionales, el equipo tinerfeño se enfrentará al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa de la Reina. Primero fuera, el próximo miércoles, y luego en el Heliodoro Rodríguez López, el martes 17. El premio, estar en el duelo definitivo que tendrá lugar en el estadio de Gran Canaria.

Para generar el mayor respaldo posible en las gradas del recinto santacrucero, aparte de no cobrar la entrada a los abonados, el club invitará a los centros educativos cercanos al Heliodoro. Esta novedad fue anunciada durante una jornada especial, consistente en la visita de las jugadoras Noelia Ramos, Natalia Ramos, Paola Hernández e Iratxe Pérez al CEIP Tomé Cano y al Hispano Inglés. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias participó con la finalidad de acercar el fútbol femenino al alumnado y destacar su importancia como herramienta educativa y social.

Paola Hernández

Paola Hernández, que estudió Magisterio en la Universidad de La Laguna, calificó la experiencia como "muy especial", principalmente porque la oportunidad de poder pasar un rato en los colegios, "compartir" la historia que han vivido y "sentir la ilusión de los niños y niñas", es algo que "motiva muchísimo". Y es un impulso que viene bien en un tramo crucial del curso deportivo, enriquecido por la presencia del Costa Adeje en las semifinales de la Copa de la Reina. "Es algo histórico y muy importante para nosotras y para al club", reconoció la centrocampista. "La Copa es una competición que ilusiona a todo el equipo porque nos acerca a la posibilidad de luchar por un título y hará que crezca el fútbol femenino en la Isla", comentó Paola, convencida de que, en una eliminatoria tan "exigente" contará "cada detalle". Por todo esto, recordó que «el apoyo de la afición en casa será fundamental". Al igual que las demás jugadoras, compartió el deseo de que el Heliodoro registre la mejor entrada posible. "Ojalá podamos ver el estadio lleno y celebremos juntos un momento que puede marcar un antes y un después en el equipo".

Desde la directiva, el consejero Sandro Arrufat apuntó que la conexión con los colegios no será algo aislado. "Estas iniciativas son fundamentales", afirmó. "Creemos que la educación y los valores se trabajan desde la base, y es ahí donde realmente se construye el futuro del deporte", continuó.

Arrufat no pasó por alto que el equipo se encuentra "en un momento único" por su clasificación para unas semifinales de la Copa que no están al alcance de cualquiera. "Es el resultado del esfuerzo, el compromiso y el trabajo constantes de toda la temporada", detalló pensando en una cita en la que el factor Heliodoro será determinante. "No hay nada como el apoyo de la afición: su energía y su respaldo son un impulso extra para la plantilla", advirtió Arrufat.

Las autoridades

Junto a la representación del Tenerife Femenino, intervinieron David Crego, director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios de la Consejería de Educación; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Zaida González, concejala del distrito Salud-La Salle;y Charín González, concejala de Acción Social del Ayuntamiento capitalino.

La visita al colegio Hispano Inglés. / El Día

Crego se mostró partidario de "dar visibilidad al fútbol femenino, una modalidad que está en auge en los últimos años y que, en el caso del CD Tenerife, está en una etapa relevante por su clasificación para las semifinales de la Copa".

Moliné afirmó que acciones como la visita del Costa Adeje a centros escolares "permiten acercar el deporte a la base al alumnado, y contribuyen a que los niños y niñas conozcan de primera mano referentes cercanos que les inspiren a practicar actividad física y a crecer a través del deporte". Asimismo, la consejera animó a la afición a ayudar al equipo el 17 de marzo.