Iratxe Pérez: "Siempre le di mucha importancia a la parte que no se ve del fútbol"

La de Iratxe Pérez está siendo una de las historias positivas del CD Tenerife Femenino en la temporada 25/26. Debutante como profesional, la delantera tinerfeña ya ha participado en 18 partidos y ha marcado tres goles en Liga F. La atacante hace balance en el momento de pausa del calendario.

Jugaron por última vez el 22 de febrero, ante el Real Madrid en Valdebebas, y no volverán a hacerlo hasta el 11 de marzo, en la Copa de la Reina. ¿Viene bien ahora una pausa tan larga en el calendario?

Llevamos mucho tiempo entrenando con grandes esfuerzos y creo que este parón nos viene bien, sobre todo para las jugadoras que son de fuera, porque no tienen a sus familiares cerca y ahora podrán recargar las energías. Me parece que será positivo para lo que queda de curso.

Lo último fue la derrota en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. ¿Dolió menos porque estuvo condicionada por la tempranera expulsión de Yerliane Moreno? El partido se convirtió, de repente, casi en una misión imposible.

La verdad es que sí dolió porque estuvimos toda una semana trabajando en función del rival, preparándonos bien, y estoy segura de que en igualdad de condiciones, once contra once, le habríamos puesto las cosas más difíciles al Real Madrid. La expulsión de Yerliane llegó demasiado pronto y nos condicionó, entre otras cosas porque tuve que retrasar mi posición para defender y en ataque nos quedamos con una menos. En la primera parte aguantamos bastante bien (0-0). Ellas nos crearon pocas ocasiones y nosotras incluso pudimos lanzar alguna que otra contra. Pero así era muy complicado. Llegabas arriba y decías,¿a quién se la paso ahora? De todos modos, creo que hicimos un muy buen trabajo, en general.

Si se pone en el lugar de la árbitra, ¿entiende que le mostrara la roja a Yerliane en el minuto 5?

Sí entiendo que la expulsara porque fue por un pisotón en el tobillo. Mala suerte, no fue intencionado. Pero quizás fue demasiado pronto para tomar una decisión tan radical. En cualquier caso, creo que fue una decisión entendible porque Linda Caicedo salió del terreno de juego con una torcedura de tobillo y la árbitra tuvo que hacer su trabajo.

Lo siguiente será la Copa de la Reina. ¿Qué presentimiento tiene?

Será muy positivo poder competir contra el Atlético de Madrid en semifinales en una eliminatoria a ida y vuelta. Pienso que estamos capacitadas para hacer dos buenos partidos. Ya se vio en el encuentro de Liga F en el Heliodoro, donde pudimos ganar a este mismo rival (2-1). Desde que volvamos del parón, nos volcaremos en preparar esta eliminatoria con la intención de llegar lo más lejos posible.

¿La imagina igualada? ¿Le parece que el Atlético es favorito?

Sí la veo igualada. Independientemente de la experiencia que pueda tener el Atlético de Madrid, diría que es un rival al que ya conocemos bien. Será una semifinal muy dura, pero no tenemos ningún miedo.

Pase lo que pase, ¿da por buena la temporada?En Liga F van a por la defensa del cuarto puesto.

Cuando hablábamos en la pretemporada sobre nuestra futura clasificación en Liga F, no esperamos tener estos resultados. Está siendo el fruto del esfuerzo que venimos haciendo desde el verano.

¿Firmaría terminar la temporada en esa misma posición?

Haremos todo lo posible para intentar subir un poco más en la clasificación, pero estamos hablando de Primera División y de rivales que son muy difíciles. La posibilidad de mantener la cuarta plaza será un reto muy bonito, algo muy positivo.

Iratxe Pérez. / Arturo Jiménez

Es una temporada que tuvo un giro inesperado con la salida del anterior entrenador, Eder Maestre. ¿Cómo vivieron ese momento?

Ante todo, somos jugadoras profesionales y sabemos que podemos estar expuestas a este tipo de situaciones, a estos cambios. Lo cierto es que no fue algo que esperáramos, pero el fútbol tiene estas cosas. La llegada de Yerai (Martín) fue muy positiva. No sufrimos un bajón de resultados a partir de ese relevo. Nos hemos mantenido bien. No fue algo que nos afectara tanto a la hora de trabajar y competir.

¿La integración de Yerai Martín fue tan natural como parece?

Es que tenemos un vestuario muy bueno y tanto la salida de Eder como la incorporación de Yerai, fueron asumidas por el grupo con profesionalidad. Teníamos claro de que íbamos a trabajar duro independientemente de quién estuviera en el cargo de entrenador. Es algo que, en cierto modo, nos ha reforzado como plantilla.

Es su primera temporada en Liga F:18 partidos jugados, cuatro como titular, tres goles...

Sí, estoy muy contenta. En las últimas jornadas me han dado un voto de confianza desde el cuadro técnico. Daré siempre todo lo que tenga en mi mano para sumar.

Poco a poco se fue quedando sin competencia. Se lesionó Carlota, cambiaron de equipo Mari Jose y Ari Arias... La nómina de delanteras se redujo y el club no fichó.En cierto modo fue una manera de apostar por usted.

Es lo que me han demostrado. La lesión de Carlota fue un problema para el equipo, porque venía haciendo buenos números y nos estaba dando goles. Y el adiós de Mari Jose, igual. Para mí es una jugadora referente. Pero todo lo que ha pasado también me ha abierto un hueco. El club ha confiado en mí para cubrir estas bajas en ataque y estoy contenta por eso.

¿Conforme con sus cifras?

Sí. Creo que son buenos números para mí al ser mi primer año en Liga F. Tuve menos minutos en la primera vuelta, pero considero que mi participación en los partidos ha sido positiva. Haré todo lo que pueda para sumar como titular y también como suplente.

¿Con qué gol se queda de los tres? El primero fue en la visita al Levante (2-4), luego marcó en casa ante el Ahtletic (5-0) y repitió frente a la Real Sociedad (1-1).

El primer gol fue gracias a un penalti que me dejó Nati (Natalia Ramos), que ya había marcado uno. Me quedé súper contenta por poder marcar mi primer gol en Liga F. Fue una experiencia muy bonita.

¿Se queda con ese?

Si me tengo que quedar con uno, creo que sería con el primero en el Heliodoro Rodríguez López, en el estadio de mi Isla. Ese es el favorito. Estaba mi familia allí, mi gente...

¿Qué representa para usted que el estadio sea la casa del equipo?

Antes de empezar a jugar en el estadio, había ido al Heliodoro para ver algunos partidos del equipo femenino y, sobre todo, para ver al Tenerife masculino. El simple hecho de estar sentada en la grada y contemplar aquello, ya era algo importante para mí. Pero pensaba:ojalá algún día pueda estar abajo, en el césped, para competir. Y verme ahora ahí con el equipo de mi Isla, es algo especial. Espero que sigamos viviendo cosas muy bonitas en un escenario tan significativo.

En su caso, la alianza entre los dos clubes, la UDTenerife y el CDTenerife, marcó un antes y un después en su carrera, ¿no?

El Costa Adeje seguía entrenando y jugando en el sur de la Isla cuando me transmitieron las primeras ofertas para que fichara. Con el paso del tiempo me enteré de que iba a producirse la unión entre los clubes. Y reconozco que todo eso me ha venido bien: tengo El Mundialito a cinco minutos de casa y se me ha quedado todo muy accesible para poder cumplir mi sueño.

¿El Costa Adeje ya quiso que se uniera a su plantilla antes de la pasada pretemporada?

Sí. En el mercado de invierno de 2025, cuando salió Kokito, Sergio Batista me llamó y me explicó que el equipo había sufrido una baja importante en ataque. En ese momento se plantearon mi fichaje. Pero mi equipo, el CD Tenerife, estaba en un proceso de ascenso a Primera RFEF. Una vez finalizada la temporada, sí firmé con el club.

¿Qué le fue llegando de la alianza entre los dos clubes?

Como canterana, es algo de lo que no me puedo quejar. Y tampoco me voy a meter en debates externos. Lo mío es jugar al fútbol y creo que la fusión me ha venido bien. No tengo nada en contra.

Iratxe Pérez. / Arturo Jiménez

Además, firmó un contrato de tres años. El primero como profesional. Suena a estabilidad.

La firma del contrato por tres años fue algo positivo. El primer año está siendo más de adaptación al club y a la categoría. Espero que en los dos próximos pueda tener un poco más de responsabilidad.

¿Le ha cambiado mucho la vida con su ascenso a una categoría profesional? ¿Es muy diferente?

Sí, bastante. El simple hecho de estar compartiendo vestuario con jugadoras referentes como las que hay aquí, ya es una gran diferencia. Llegas a El Mundialito, entras en el vestuario y te das cuenta de dónde estás: vas al gimnasio, trabajas la movilidad, pasas al césped... Todo el ambiente es muy profesional y muy estable. Todo esto me ha venido bien y me ha cambiado mucho.

¿Y si piensa en los rivales?

También se nota. Sobre todo por el ambiente, por los campos... Es algo que te impone un poco. Pasas de verlo todo desde fuera a estar dentro jugando, por ejemplo, contra Alexia Putellas. Te da un poco de vértigo pero también te motiva para intentar hacerlo cada vez mejor.

Supongo que ni lo imaginaría cuando empezó a jugar al fútbol.

Empecé a jugar al fútbol desde muy pequeñita. Recuerdo que mi hermano nos llevó a un campito a probar y la única que se quedó con el tiempo fui yo. Pero lo que estoy viviendo ahora no es lo que te imaginaba cuando ere una niña, porque en esa etapa vas a jugar, a disfrutar... No piensas en ser profesional, en ganarte la vida con este deporte... Pero es verdad que cuando fui creciendo, se fue consolidando en mí la mentalidad de querer dar siempre un paso más. Considero donde nadie me ve, he trabajado mucho más porque tenía claro que aquí es donde quería estar. Siempre le he dado importancia a esa parte del fútbol.

¿A qué se refiere con esa parte que nadie ve del fútbol?

Desde pequeña he cuidadola alimentación, el descanso... En mi entorno he tenido gente que me ha impulsado a que, si algún día quería ser profesional, cumpliera este sueño y siguiera adelante. Siempre me han inculcado que la salud es fundamental para jugar al fútbol: la alimentación, el descanso...

¿Ve eso mismo en las jugadoras que están empezando?

No lo sé. Pero sí reconozco que es especial ir al estadio y ver la mirada de las niñas, que te tomen como un ejemplo a seguir, como un espejo. Me parece algo súper bonito.

No hace tanto tiempo usted estuvo en el otro lado.

Cierto. Recuerdo ir a Adeje para ver jugar al equipo y ver a Paola, a Aleksandra, a Patri Gavira, a Mari Jose. Las miraba y pensaba: son bichos. Todo eso es lo que me ha motivado en el día a día, la idea de poder compartir vestuario con ellas, que me ayuden, hablar... Es todo muy diferente, muy enriquecedor.

Jugadoras como María José Pérez fueron las que allanaron ese camino. Supongo que le habrá contado lo diferente que era el fútbol cuando empezó su carrera.

Jugadoras como Mari Jose e incluso como Natalia y Noelia, que empezaron siendo muy jovencitas, son las que nos han abierto el camino a las nuevas generaciones. Compañeras como Mari Jose no tuvieron las facilidades que tenemos nosotras hoy en día. Por eso digo que ella es una referente para mí. Tuvo que luchar contra viento y marea y picar piedra para que yo pueda disfrutar ahora de oportunidades como esta, instalaciones como las que tenemos, clubes como el Tenerife... Es un ejemplo para mí por todo eso y también lo es como persona. Hay muchas chicas que, como yo, sueñan con llegar algún día a Primera División, y la Primera es todo esto que estoy viviendo ahora, porque tú das lo que tienes para estar en esta situación, pero el club también te da. Es un 50/50 muy positivo.