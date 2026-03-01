El Costa Adeje más sólido apunta ahora a la Copa

El Costa Adeje Tenerife Egatesa continúa escribiendo una de las páginas más brillantes y consistentes de su trayectoria en la máxima categoría del fútbol español. Tras la disputa de 21 jornadas de Liga F Moeve, el conjunto blanquiazul ocupa la cuarta posición con 36 puntos, un balance de 9 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas, confirmando su candidatura a finalizar la temporada en los puestos nobles del campeonato y consolidándose entre los grandes clubes del fútbol nacional.

El rendimiento actual mejora de forma significativa los registros de las últimas temporadas. La diferencia es más pronunciada respecto a las campañas 23/24 y 22/23, en las que el equipo era noveno con 24 puntos, lo que supone 12 puntos menos que en la actualidad, además de registros defensivos muy alejados de los actuales (35 y 32 goles encajados, respectivamente, por solo 16 esta temporada). Especialmente significativo es el contraste en el rendimiento a domicilio, donde en la temporada 23/24 el equipo sumaba únicamente 6 puntos fuera de casa, frente a los 21 actuales, reflejo de un crecimiento competitivo extraordinario.

Además, el equipo actual destaca especialmente por su consistencia defensiva, ya que los 16 goles encajados suponen uno de los mejores registros de su historia a estas alturas, muy por debajo de los 29 goles recibidos en la campaña 21/22 o los 24 en la 17/18. Esta solidez, unida a su regularidad competitiva, permite al conjunto blanquiazul mantenerse firmemente instalado en la zona alta de la clasificación.

Uno de los grandes pilares de esta temporada está siendo su rendimiento lejos de la Isla. Con 21 puntos como visitante, fruto de 6 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, el Costa Adeje Tenerife Egatesa es actualmente el tercer mejor equipo a domicilio de Liga F Moeve y presenta los mejores números visitantes de su historia a estas alturas de competición.

Patri Gavira, señaló la solidez del conjunto blanquiazul: «Creo que esta temporada nos hemos hecho respetar fuera de casa, estamos muy contentas con el trabajo que está haciendo el equipo, cuando hablamos en los calentamientos de los partidos siempre destacamos la importancia de dejar la portería a cero ya que seguro vamos a tener nuestras ocasiones. Estamos muy bien trabajadas, tenemos un bloque muy compacto y eso está siendo clave».

El excelente momento deportivo del equipo se extiende también a la Copa de la Reina, donde el Costa Adeje Tenerife Egatesa ha alcanzado las semifinales tras eliminar al Sevilla FC (1-2) y al Madrid CFF (0-1) a domicilio, demostrando nuevamente su fortaleza competitiva lejos de casa. «Tenemos muchas ganas de que llegue esa semifinal, el equipo tiene la ilusión al máximo, es una competición muy especial para nosotras y vamos a darlo todo por llegar a esa final en Gran Canaria», afirma la capitana.