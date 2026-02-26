Yerai Martín invita a "pensar en grande" esta temporada

Momento de pausa en la Liga F Moeve por la apertura de una ventana FIFA. El Costa Adeje no jugará este fin de semana y tampoco lo hará el siguiente. Lo más cercano para las blanquiazules es el partido e ida de las semifinales de la Copa de la Reina programado para el 11 de marzo en la casa del Atlético de Madrid. El paréntesis da paso al balance del camino recorrido y los planes con vistas al tramo que queda. El entrenador, Yerai Martín Ramos, apunta alto. "Hay que permitirse soñar", afirma en los canales de comunicación del club.

Y no es para menos. El punto de partida, o punto y seguido, es ideal para el Tenerife Femenino. "Estamos en la cuarta posición de Liga F y en las semifinales de la Copa de la Reina porque nos lo hemos ganado, así que debemos pensar en grande, mantener la ilusión y seguir trabajando para convertir esos sueños en realidad", añade Yerai.

Desde su llegada al club como sustituto de Eder Maestre, el Costa Adeje ha disputado ocho encuentros con un saldo de cuatro victorias –incluyendo la de cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Madrid CFF–, tres empates y una derrota, la sufrida el domingo pasado en Valdebebas ante el Real Madrid, con el atenuante de la tempranera expulsión de Yerliane.

Descanso conveniente

"A nivel competitivo, el equipo está muy bien, y también en cuanto a confianza", analiza el guipuzcoano. "Hemos competido en todos los partidos y hemos obtenido buenos resultados. Ahora es el momento de descansar, de recargar energías y de reforzarnos emocionalmente, porque marzo será un mes muy importante y tendremos que encontrar un equilibrio tanto mental como físico", explica pensando en las semifinales de Copa y el reencuentro con la Liga F el sábado 14 de marzo en el Heliodoro frente al Levante UD.

Después de casi dos meses en la Isla y en el club, Martín asegura que el comienzo de esta nueva etapa de su carrera ha sido "muy positivo". "Siempre existe cierta incertidumbre al empezar, pero me siento muy contento, feliz y cómodo, y noto la confianza del club y de las jugadoras", destaca. "El día a día está siendo muy bueno y el nivel competitivo del equipo me ha ayudado mucho en este proceso", continúa Yerai, cuya adaptación al equipo no ha sido ningún inconveniente. "Ha sido rápida y natural. Era un grupo que ya estaba haciendo las cosas bien y mi intención era darle continuidad, sumar y ayudar. Estos dos meses se han pasado muy rápido, lo cual es una buena señal, y sentirme cómodo me permite trabajar con mayor confianza", revela Yerai.

La Copa

Uno de los grandes retos para el Costa Adeje será la semifinal de la Copa, una eliminatoria que el equipo afronta con ambición. "Es una gran oportunidad", considera el entrenador. "Estamos a un paso de una final y creemos que tenemos capacidad para competir y hacer una buena eliminatoria. Será igualada, pero confiamos en nuestras posibilidades", plantea sin pasar por alto la ventaja de que el partido de vuelta se juegue en el Heliodoro. "Nuestro objetivo es lograr un buen resultado en Madrid y decidir la eliminatoria en casa. El apoyo de la afición será fundamental, tanto en los momentos favorables como en los más exigentes. Sentir ese respaldo puede marcar la diferencia", advierte.

Independientemente de lo que suceda, Yerai Martín se siente orgulloso por poder formar parte "de este proyecto", pero también asume la «responsabilidad» de hacerlo bien. Está en ese camino.