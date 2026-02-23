El Costa Adeje, al parón con números que ilusionan

Ni siquiera una derrota liguera justo antes del parón por selecciones empaña el gran rendimiento del Costa Adeje Tenerife Egatesa superados los dos primeros tercios de temporada. Las blanquiazules repondrán pilas desde el cuarto puesto de la clasificación y numerosos son los indicadores que sitúan a la escuadra dirigida por Yerai Martín en una de sus mejores temporadas en Primera División.

El femenino del CD Tenerife se marchó dolido de Valdebebas, donde cedió frente al Real Madrid por 2-0 en un partido en el que la escuadra insular se quedó con una jugadora menos desde el minuto cinco de partido al ver Yerliane Moreno la cartulina roja directa. Justamente el domingo, aunque en horario de tarde, el Sevilla venció por 2-1 al Atlético y empató así con los 36 puntos del Costa Adeje, que mantiene la cuarta posición por su balance en las áreas. Solo en dos de sus anteriores diez cursos en Primera marchaba la entidad presidida por Sergio Batista entre los cuatro primeros del campeonato tras 21 partidos disputados. También eran cuartas las blanquiazules en las 17/18 y 21/22. Igualan su mejor puesto histórico a estas alturas.

Más sólido que nunca antes

También en el puntaje sobresale este Costa Adeje. Las 36 unidades actuales se quedan en cuarto lugar del ranking histórico, solo por detrás de los 27 puntos de la 17/18, los 38 de la 20/21 y los 40 de la 21/22. De mantenerse el promedio de conversión de puntos (1,7 por choque), el Tenerife alcanzaría los 51 una vez disputadas las 30 jornadas de la Liga. Se trataría, en ese caro, del tercer registro absoluto del equipo en Primera: 54 se sumaron en las 18/19 y 17/18 y 58 en la 20/21. En la 21/22 alcanzó el Costa Adeje las 54 unidades, pero lo hizo en una Liga con 18 equipos, dos más de los habituales, por lo que el promedio de suma de puntos estuvo por debajo del actual. Fue de 1,6.

Siempre entre las mejores marcas de su propia trayectoria, el Tenerife de la 25/26 es, por ejemplo, el cuarto más goleador a estas alturas con 33 tantos a favor, repartidos además entre 14 futbolistas. La clave del éxito de la actual campaña, no obstante, está al otro lado del campo: los impresionantes registros defensivos del equipo. Este Costa Adeje es, de largo, el que menos goles recibe (16). De hecho, solo en tres de los diez precedentes el equipo había recibido menos de 30 dianas (temporadas 17/18, 21/22 y 24/25) y nunca bajó de 20. La mejor marca defensiva era los 24 goles en contra de la 17/18.

Natalia Ramos, una de las goleadoras del Costa Adeje esta temporada. / María Pisaca

Un balance brillante

Los buenos registros ofensivos sumados a un impecable rendimiento atrás son la clave para otro de los grandes éxitos del cuadro blanquiazul, que firma la mejor diferencia de goles de su historia: +17, pulverizando así todos los precedentes anteriores. Es más, en cuatro temporadas el balance actual mostraba saldo negativo (el peor, el -11 de la 19/20), en una se quedaba en cero y en el resto de la muestra solo hay un dato de dos cifras, el +10 de la 17/18.

Las buenas cifras en las áreas, por supuesto, se traducen en excelentes resultados. La entidad presidida por Sergio Batista lidera en empates, los nueve de la actual temporada, de los que seis se han producido en el Heliodoro Rodríguez López, y solo ha hincado la rodilla en tres ocasiones.

Barça, Madrid y Eibar

El Costa Adeje apenas pierde. Solo tres derrotas en 21 enfrentamientos para, cómo no, su mejor dato histórico. En Primera División, solo el Barça y la Real Sociedad han tropezado menos, mientras que el mismísimo Real Madrid también suma tres sinsabores. Quién sabe si, en igualdad numérica el pasado fin de semana, el desenlace del enfrentamiento hubiese sido distinto y el recuento todavía más brillante para las insulares. El Costa Adeje de los cursos 15/16, 18/19, 19/20, 22/23 y 23/24 (hasta cinco precedentes) había perdido el tiple de partidos, 9.

El actual, de hecho, solo ha cedido en casa contra el Eibar (en un partido en el que las locales disfrutaron del 72% de la posesión, chutaron diez veces a portería y lanzaron seis córners, pero acabaron perdiendo con un gol en el único disparo entre palos del rival a tres minutos del final) y fuera contra Real Madrid y Barcelona. Al margen del accidente frente al combinado armero, las blanquiazules solo han caído en casa de los transatlánticos. Por ejemplo, a la Real Sociedad, tercera de a Liga F, le ganó en Zubieta y empató en la Isla hace apenas dos semanas.

Paola celebra el asueto

Paola Hernández valoró positivamente «el pundonor» del Costa Adeje pese a la derrota frente al Real Madrid y aseguró que el parón le vendrá «fenomenal» al equipo. «Ha sido un partido complicado, condicionado un poco desde el principio, pero me quedo con el pundonor del equipo, con el trabajo y estoy orgullosa. Ahora encarar la semana que viene para recargar pilas y para llegar de la mejor de las maneras a la Copa de la Reina, que nos hace mucha ilusión», expuso la futbolista.

La centrocampista, seguidamente, afirmó que la ventana de selecciones «siempre viene bien desconectar un poquito para volver a coger fuerza, para recargar pilas». «Estoy segura de que ese descanso nos vendrá fenomenal para encarar la semana de la Copa. A seguir trabajando como lo estamos haciendo, que está siendo una muy buena temporada y estoy muy orgullosa del equipo, dijo antes de remarcar la «mucha ilusión» que genera en el vestuario la eliminatoria de semifinales de Copa contra el Atlético.