Derrota en inferioridad del Costa Adeje en Valdebebas

El Costa Adeje no pudo sumar en el estadio Alfredo Di Estéfano, en la vigésima primera jornada de la Liga F. Cayó por 2-0 ante el Real Madrid y vio cortada una serie de siete partidos de Primera División sin perder. Las blanquiazules no cedían desde la visita al Barcelona (también un 2-0), el 6 de diciembre. Primer tropiezo con Yerai Martín en el banquillo, pero un tropiezo con claros atenuantes, no solo por el evidente nivel del rival sino por un relevante detalle que aumentó la dificultad de golpe, sin tiempo para que los equipos hubieran podido coger temperatura.

Porque el partido, ya de por sí exigente por ser contra el segundo clasificado, un Real Madrid que solo había perdido un encuentro de Liga F y encajado dos goles en su campo, se le complicó pronto al Costa Adeje. Demasiado pronto. A partir del minuto 6, el equipo tinerfeño tuvo que competir con una futbolista menos por la expulsión de Yerliane Moreno. La venezolana había realizado una entrada en plancha sobre el tobillo de Linda Caicedo, sin la intención de hacer daño, en una jugada intrascendente en el centro del campo; una entrada, al fin y al cabo, merecedora de un castigo que solo fue aplicado después de que Pau Quesada solicitara la revisión de lo sucedido. La árbitra Eugenia Gil, que no había visto la infracción en vivo, no tuvo dudas y se giró con la tarjeta roja en la mano. Yerliane al banquillo y Caicedo, lesionada, a la enfermería de Valdebebas. Un ejemplo de buen uso del FVS.

Un partido nuevo

Hasta ese momento, con Nay Cáceres, Aleksandra, Elba, Fatou, Patri Gavira, Cinta, Natalia Ramos, Yerliane, Paola Hernández, Violeta Quiles e Iratxe en el once, el Costa Adeje había entrado en escena con una propuesta valiente, adelantando la presión, alejando al Real Madrid de Nay Cáceres... Pero todo cambió a partir de ese momento clave. Y no es que las tinerfeñas pasaran a ejecutar un estilo radicalmente opuesto y se limitaran a encerrarse para proteger el 0-0. Pero ya no fue lo mismo. Las blanquiazules trataron de sorprender en velocidad alguna que otra vez con el inconveniente de notar la inferioridad. Iratxe, involucrada en la fase defensiva, procuraba multiplicarse pero estaba demasiado sola, y Violeta solo pudo recorrer su banda una vez para meter un centro peligroso en el minuto 36. Nada mal, dadas las circunstancias. Por momentos, el Costa Adeje tampoco sufrió tanto atrás. Pero el Real Madrid, dueño de la posesión, fue amasando poco a poco un plan consistente en generar ocasiones para poder romper el 0-0 y decantar el duelo.

La sustituta de Caicedo, Alba Redondo, terminó siendo crucial en esa misión. Porque la campeona del mundo con España fue la encargada de anotar el 1-0. Lo logró en la primera acción ofensiva de las blancas de la segunda mitad, demasiado suelta en el área, fuera del alcance de Fatou. Control y remate imposible para Cáceres.

Pero Redondo ya se había acercado al gol. Ni más ni menos que con un disparo al palo en el minuto 39 anticipándose a la guardameta pero sin suerte para marcar.

Tampoco había podido definir Feller en a la media hora. En este caso, el mérito había sido de Nay con un paradón delante de la francesa, que tuvo que pedir el cambio antes del descanso por un golpe sufrido en un choque con Natalia con tarjeta amarilla para la tinerfeña. Esa falta dio paso a otra ocasión clara del Madrid, un remate de cabeza limpio de Méndez sin consecuencias para un Costa Adeje tan fiable como siempre atrás.

La segunda parte

La llegada al intermedio con 0-0 había sido toda una conquista para las tinerfeñas. Pero iban a tener que seguir resistiendo otros 45 minutos. Demasiado por el potencial ofensivo del oponente. De hecho, a la vuelta de los vestuarios, el muy difícil se convirtió en imposible por el tanto de Alba Redondo.

Al equipo tinerfeño ya no le iba a valer con aguantar para poder puntuar en el estadio Alfredo Di Stéfano. Iba a tener que arriesgar con una futbolista menos, viviendo al borde de una sentencia que no tardó en producirse. En el minuto 58, Angeldahl firmó un 2-0 que ya puso el encuentro muy cuesta arriba para las tinerfeñas. La sueca cazó en el área un balón despejado por Nay después de un potente chut a media distancia de Eva Navarro. El partido se le iba a hacer demasiado largo al Tenerife, que, con todo en contra, tuvo el capacidad de no descomponerse y seguir compitiendo, seguramente ya sin la esperanza de puntuar.

Y el Real Madrid, sin la necesidad de exprimirse al máximo, siguió generando ocasiones para marcar, más de una vez con Alba Redondo como principal pesadilla para la exigida zaga blanquiazul. Tampoco le hizo falta apretar más. En realidad, el duelo hacía rato que había quedado resuelto. Yerai Martín optó por dosificar esfuerzos con los cambios de Castelló, Koko y Gramaglia por Paola, Aleksandra Zaremba y Violeta Quiles en el 66, diez minutos después de que quitara a Iratxe y pusiera en el campo a Clau Blanco, y diez antes del relevo de Natalia por Bicho. El técnico guipuzcoano fue manejando los tiempos casi más con resignación y tratando de minimizar los daños que para buscar la reacción de su equipo, que había quedado demasiado condicionado por la expulsión y por el resultado.

Entre unas cosas y otras, el Costa Adeje fue capaz de enfriar lo que quedaba de enfrentamiento para, al menos, frenar al Real Madrid y dejar el desenlace en un asumible 2-0 justo antes del parón de dos semanas por la apertura de una ventana FIFA para la disputa de encuentros internacionales. Lo siguiente para el Costa Adeje será el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid el 11 de marzo.