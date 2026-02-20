Sonia Bermúdez se olvida por enésima vez del Costa Adeje

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofreció hoy la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, y donde, además de regresos, se esperaban posibles novedades.

En clave Costa Adeje había cierta expectativa con la posible inclusión de la guardameta Noelia Ramos -internacional en categorías inferiores-, especialmente porque la seleccionadora no podía contar con la portera blaugrana Cata Coll, que la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano tras sufrir un bloqueo articular en la rodilla izquierda y estará aproximadamente un mes de baja. El contexto invitaba a pensar que podía ser el momento de la tinerfeña. Pero no. Ramos tendrá que seguir esperando.

Montse Tomé se decantó finalmente por Misa Rodríguez en detrimento de la portera blanquiazul para completar la nómina junto a las dos ya previstas: Adriana Nanclares y Enith Salón.

Tampoco hubo novedades con Natalia Ramos ni con Paola Hernández, que en convocatorias anteriores habían estado en la órbita y llegaron a tener más opciones, pero en esta ocasión ya se intuía que no entrarían. Sin sorpresas.

En definitiva, ninguna jugadora del Costa Adeje en la primera lista de 2026 de Sonia Bermúdez, que se completa con Laia Codina, María Méndez, Martina Fernández, Sandra Villafañe, Aiara Aguirrezabala, Lucia Corrales, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Vicky López, Mariona Caldentey, Fiamma y Alexia.