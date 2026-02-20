«Mirar al Real Madrid a la cara», la consigna de Yerai Martín

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este domingo (11:00 horas) un nuevo compromiso lejos de la isla con la visita al Real Madrid, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga F, que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

El conjunto blanquiazul llega tras firmar una sólida victoria a domicilio ante el Badalona Women (0-2), un triunfo que permite a las tinerfeñas alcanzar los 36 puntos y consolidarse en la cuarta posición. Será, además, el segundo encuentro consecutivo fuera de casa antes del parón, en un momento clave del campeonato.

En la previa, el técnico Yerai Martín destacó el buen tono del grupo durante la semana. El equipo, explicó, ha trabajado con «mucha energía» y afronta este último choque antes del parón convencido de que puede sacar «un resultado positivo». El estratega blanquiazul subrayó también que la dinámica es buena y que se trata de «un partido muy bonito» para cerrar este tramo de competición.

La plantilla afronta el duelo con ambición y confianza, consciente de la exigencia que supone medirse a uno de los equipos más potentes del campeonato. La solidez mostrada en las últimas jornadas y la capacidad para competir en escenarios de máxima dificultad refuerzan la mentalidad de un grupo que quiere seguir creciendo y mantenerse firme en la zona alta.

Martín insistió en la importancia de mantener la identidad competitiva. Señaló que la clave pasa por «mirar al rival a la cara» y sostener la fortaleza defensiva que está caracterizando al equipo. Recordó que conceden pocas ocasiones y que, cuando llegan, las guardametas están respondiendo con garantías. De cara a este domingo, considera «fundamental» mantener la portería a cero en un trabajo colectivo que va «desde la delantera hasta la portera», destacando la capacidad del grupo para saber sufrir.

Enfrente estará un Real Madrid que es segundo con 47 puntos y que tratará de imponer su ritmo en casa, donde solo ha cedido una derrota esta temporada liguera. El cuadro blanco llega tras superar al Alhama CF (0-3) y destaca por su potencial ofensivo y la profundidad de su plantilla, factores que obligarán a las blanquiazules a extremar la concentración durante los noventa minutos.

Se necesita de «un partido muy completo»

Sobre el escenario del partido, el técnico fue claro al calificar el Alfredo Di Stéfano como «una salida muy exigente». Para aspirar a puntuar, explicó, el Costa Adeje debe ofrecer su mejor versión: «ser sólidas, no conceder nada» y tener personalidad con balón para encontrar la forma de hacer daño». Recordó que en la ida ya demostraron que es posible competirles y advirtió de que, pese a los momentos difíciles que puedan surgir por la calidad rival, necesitarán de «un partido muy completo».