Yerliane Moreno, la garantía del Costa Adeje

Siempre que Yerliane Moreno está sobre el terreno de juego, el Costa Adeje no pierde. Siete victorias y dos empates en los nueve partidos en los que la centrocampista venezolana ha tenido minutos esta temporada dibujan una racha que subraya la influencia de una futbolista que, esté el entrenador que esté, siempre ha sido importante y que, por fin –eso parece–, le ha ganado la partida a su particular calvario con las lesiones.

Reconoce –con cierta sorpresa– que no se había fijado cuando se le pregunta si era consciente del dato. Porque sí, la cifra impresiona. Pero su atención, explica, va por otro lado: «Desde que comencé a jugar solamente me he enfocado en estar bien en todos los sentidos».

En total, nueve partidos con Yerliane sobre el césped, siete victorias y dos empates para el conjunto representativo. De esas nueve comparecencias, siete como titular. Y en cinco de esas siete veces saliendo de inicio, el Costa Adeje se llevó los tres puntos. La centrocampista venía de un curso marcado por las lesiones en el que no lograba encadenar cinco titularidades desde 2024... hasta ahora.

«Creo que en los partidos he ido cogiendo el ritmo, entonces se está notando que cada partido voy a más», apunta. Con ella el Costa Adeje ha encontrado la estabilidad que pareció perder en la medular tras la salida de Bernadette Amani al Bayern Múnich. En los tres últimos encuentros, además, ha disputado los 90 minutos completos, sin relevo, formando una pareja casi inamovible junto a Natalia Ramos. A su lado, la tercera pieza del centro del campo ha ido alternándose entre Sandra Castelló y Paola Hernández. Pero el eje de la sala de máquinas blanquiazul, ahora mismo, parece claro.

Para entender su presente hay que echar la vista atrás. A finales de 2024, Yerliane sufrió una lesión en el menisco externo que la obligó a detenerse durante tres meses. Pasó por el quirófano y luego llegó esa sensación incómoda –tan habitual en estos casos– de regresar sin estar al cien por cien. La segunda mitad de la pasada campaña y el arranque de la actual fueron, en gran medida, una pelea contra las molestias. Un quiero y no puedo.

«Yo creo que mucho no ha cambiado», reflexiona al analizar su regularidad actual. «Me ha tocado ir sobre la marcha cogiendo el ritmo en los partidos y al final es muy jodido. No es la primera vez que me ocurre, creo que cada vez que vengo de lesiones intento dar lo mejor de mí y volver lo más pronto posible», añade la centrocampista que cumple su sexta temporada en el CD Tenerife Femenino.

Moreno ha sabido hacerse fuerte ante la adversidad. «Creo que las molestias físicas y todo lo que he vivido el año pasado con mi operación y demás, al final me ha ha hecho crecer tanto como deportista como persona», explica sobre un proceso que, según reconoce, le ha enseñado «muchísimo a estar más fuerte mentalmente, a seguir trabajando y a no desistir».

Sin embargo, cuando se le pregunta si se encuentra ante uno de sus mejores momentos con el Costa Adeje –al hilo de esas cinco titularidades consecutivas–, admite que «anteriormente» ha tenido «muchísimos mejores momentos». Eso sí, también pone en valor su presente. «Ahora mismo es verdad que estoy jugando casi todos los partidos y eso es importante, seguir sumando y dejando todo lo malo atrás que han sido mis lesiones», verbaliza la internacional vinotinto.

Y el Madrid como termómetro

Para Yerliane y su Costa Adeje llega este domingo (11:00 horas) uno de los escenarios más complejos que puede presentar la Liga F. Visita al Real Madrid Femenino en Valdebebas, un campo que mide ambiciones. «Motiva querer sacar o puntuar en ese campo contra un gran equipo», reconoce Yerliane, dejando claro lo obvio, que no es un partido más. «Creo que todas estamos motivadas para ir a sacar un buen resultado que nos favorezca en la tabla», añade.

Reconoce el potencial del rival del domingo –«creo que es un buen equipo»–, pero inmediatamente añade: «Nosotros también lo somos». «Para mí, la clave es salir como en los partidos que hemos jugado últimamente: a dejarlo todo en el campo y a luchar esos 90 o 100 minutos», detalla.

Bermúdez da este viernes su lista

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrece este viernes la lista de convocadas para los partidos ante Islandia y Ucrania, correspondientes al inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027, y donde, además de regresos, se esperan posibles novedades.

La entrenadora madrileña dará a conocer las convocadas de su primera lista del año a partir de las 10:30 horas a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

En clave blanquiazul hay cierta ilusión por la posible inclusión de la guardameta Noelia Ramos –internacional en categorías inferiores–, especialmente porque la seleccionadora no podrá contar con la portera blaugrana Cata Coll, que la semana pasada tuvo que pasar por el quirófano después de sufrir un bloqueo articular en su rodilla izquierda y que estará fuera un mes.