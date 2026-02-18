Patri Gavira y Natalia Ramos: pilares que no fallan

Nadie discute el peso de Patri Gavira en el Costa Adeje Tenerife. Tampoco el de Natalia Ramos. Desde la llegada de Yerai Martín al banquillo blanquiazul, gaditana y tinerfeña se han convertido en la representación más evidente de esa continuidad que el estratega bilbaíno tanto subrayó en su puesta de largo en el Rodríguez López como nuevo técnico del conjunto sureño. Si Yerai ha necesitado apoyarse en certezas para implementar su propuesta, las ha encontrado en ellas.

Siete partidos dirigidos hasta la fecha –seis de Liga F y uno de Copa de la Reina– y pleno absoluto: siete titularidades para ambas y todos los minutos disputados. Ni una sustitución, ni un descanso programado, tampoco una sanción por acumulación que las haya apartado siquiera una jornada. Cuando el Costa Adeje ha jugado desde la llegada de su nuevo entrenador, Patri Gavira y Natalia Ramos han estado siempre sobre el césped.

El liderazgo de Patri Gavira no es coyuntural. Es estructural. Más capitana aún tras la salida de María José Pérez, referencia indiscutible en la zaga y voz autorizada en el vestuario, la central gaditana ha reforzado todavía más su condición de imprescindible en esta nueva etapa.

Yerai Martín, que ha introducido matices tácticos, ajustado alturas de presión y alternado estructuras en función del rival, mantiene, sin embargo, un elemento invariable: la presencia de Gavira como eje de la defensa. Su lectura para anticipar, su capacidad para corregir a campo abierto y su salida de balón la convierten en el punto de partida de todo.

Gavira, por cierto, es la futbolista de toda la Liga F con más minutos acumulados y, además, la única que ha disputado íntegramente las 20 jornadas celebradas hasta ahora. Dicho de otra manera, siempre está. Y siempre hasta el final.

Natalia Ramos celebra un gol en el Heliodoro Rodríguez López. | / MARÍA PISACA

Y si Patri es el cimiento, Natalia Ramos es el engranaje que hace que todo funcione. Su papel en la sala de máquinas va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. No siempre acapara focos, pero está en todo.

Sus cifras no dejan demasiado margen a la interpretación: líder en balones disputados con posesión ganada (145), la jugadora que más duelos ha peleado en toda la Liga (275), la que más centros precisos ha servido (37), la que más intercepciones firma (39) y la que más entradas culmina con recuperación (47). Datos que la sitúan, sin necesidad de exagerar, entre las centrocampistas más dominantes del campeonato.

La gaditana y la tinerfeña ni siquiera han tenido un respiro en la Copa de la Reina. Fueron titulares en los cuartos ante el Madrid CFF –y ya lo habían sido en octavos frente al Sevilla, entonces con el técnico interino Adrián Albéniz–, jugando los 90 minutos completos. Martín, que trató de equilibrar esfuerzos entre el exigente compromiso en el Fernando Torres y la cita en casa del Heliodoro ante el Alhama solo cuatro días después, no prescindió tampoco entonces ni de la zaguera ni de la centrocampista. Ni de salida ni durante el transcurso del duelo. Sí rotaron, en algún momento, jugadoras como Zaremba, Paola, Clau Blanco, Elba, Sakina o Paulina Gramaglia.