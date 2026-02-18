El director deportivo del Tenerife Femenino habría "firmado" la situación del equipo

El director deportivo del CD Tenerife Femenino, Jordi Torres, ha analizado el momento del equipo a falta de diez jornadas para el final de la temporada, destacando la competitividad del grupo y su crecimiento en todas las parcelas. "Estamos muy satisfechos con la temporada del equipo. Llegar a este punto en cuarta posición y en semifinales de Copa demuestra y respalda el trabajo que se está haciendo y, sobre todo, pone en valor cómo está compitiendo el grupo ante todos los rivales”, ha señalado el director deportivo blanquiazul.

El máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad ha destacado el nivel mostrado ante equipos de la zona alta y la evolución del equipo en esta segunda vuelta en comparación con el inicio de la primera: “Se ha competido muy bien en partidos de máxima exigencia y ahora, en este inicio de año, vemos un equipo más sólido defensivamente, con mejores números y una línea muy regular”.

Torres también valoró el camino del club desde su llegada y la situación actual del equipo dentro de la temporada. “Cuando llegas tienes ambición e ilusión, pero si me dicen que íbamos a estar en esta posición a estas alturas lo habría firmado sin dudar. El club está demostrando fortaleza institucional y el equipo llega a este tramo final con energía y confianza”, ha afirmado, apuntando, además, al objetivo que más ilusiona en el club: “Sabemos que será muy difícil, pero queremos pelear por estar en la final de la Copa de la Reina que se celebra en Canarias por primera vez”.

De cara al mes de marzo que se aproxima, y que se considera clave en ambas competiciones, el director deportivo considera que la plantilla ha dado un paso adelante en profundidad y competitividad. “Va a ser una prueba exigente, pero llegamos bien. Jugadoras que tenían otro rol están dando un paso al frente y eso nos ha permitido ganar recursos dentro de la plantilla. Todo el grupo está preparado y todas van a tener su momento en este tramo final”, ha explicado Torres.

La semifinal ante el Atlético de Madrid aparece como uno de los grandes focos del de temporada, con el añadido de que la final se disputa en el Estadio de Gran Canaria. “La Copa de la Reina está marcada en rojo. La cercanía del escenario de la final la hace aún más especial y el equipo está muy concienciado. Las jugadoras se ven capaces de llegar y vamos a poner todo de nuestra parte para intentarlo”, ha asegurado el director deportivo blanquiazul.

Sobre el rival, Torres destacó el contexto competitivo de la eliminatoria: “Para el Atlético puede ser una necesidad dentro de su temporada y para nosotras es una oportunidad. Esa diferencia puede liberarnos y ayudarnos a competir con ambición y sin presión ante un muy buen equipo”.

El director deportivo también quiso destacar las prioridades del equipo en este último tramo del curso. “Lo primero es recuperar a las jugadoras lesionadas y mantener el nivel competitivo. Queremos seguir donde estamos y competir como lo estamos haciendo: con respeto, humildad y mirando de tú a tú a cualquier rival”, ha concluido.

Noticias relacionadas

El Costa Adeje Tenerife afronta así un final de temporada apasionante, con todos los objetivos abiertos en Liga F Moeve y Copa de la Reina y con la ilusión de seguir creciendo y firmar un cierre de curso histórico para la entidad.