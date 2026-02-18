El CD Tenerife Femenino ya conoce el camino: cuando Valdebebas fue blanquiazul

Al Costa Adeje no le ha ido mal en sus visitas al Real Madrid, equipo al que se enfrentará este domingo en Valdebebas (11:00). El balance es de dos empates, un par de derrotas y una victoria. Los antecedentes se reducen, claro está, a la corta estancia en Liga F del club blanco, cuya sección femenina fue creada en el verano de 2020. Fue una fundación resuelta con una fusión por absorción del Tacón, que facilitó la participación inmediata del Real Madrid en la máxima categoría gracias a la ocupación de la plaza que tenía el conjunto vecino en esta competición.

La inexperiencia no fue un inconveniente para que la marca Real Madrid se hiciera notar enseguida. En su primera temporada en Liga F, la 20/21, el equipo capitalino logró el subcampeonato. Solo el Barça sumó más. Fue una campaña que el Costa Adeje –Granadilla en esos tiempos– cerró con un 1-1 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Pisco, de penalti, fue la autora del único tanto visitante.

En el curso posterior, el desenlace cayó del lado local (2-0). Yen el siguiente, el 22/23, las tinerfeñas se llevaron los tres puntos del estadio Alfredo di Stéfano. El partido se jugó el 18 de marzo de 2023 y tuvo como protagonista a María José Pérez. La ahora delantera del Alhama, suplente aquella mañana, sorprendió a la guardameta Misa Rodríguez con un certero remate, a pase de Colette Ndzana, en el minuto 84. El duelo, que iba camino del empate a cero, terminó con triunfo tinerfeño, un resultado sin igual en Valdebebas (0-1).

Siguen en el equipo

Ocho de las integrantes de la actual plantilla del Costa Adeje Tenerife vivieron desde dentro aquella victoria. Fueron titulares Patri Gavira, María Estella, Pisco, Clau Blanco, Natalia Ramos y Paola Hernández, como reserva Ange Koko y siguió el encuentro desde el banquillo Noelia Ramos, guardameta reserva de Aline Reis ese día.

Entre las participantes también estuvo Andrea Marrero, futbolista del Tenerife B en la presente campaña, mientras que Silvia Doblado, la delegada del primer equipo, calentó pero no tuvo ni un minuto.

El equipo dirigido por José Herrera era noveno antes de ese encuentro, con 32 puntos menos que un Real Madrid que era segundo.

Las blanquiazules, que habían goleado al Madrid CFF en la jornada anterior, avanzaron con tres victorias más para dar un salto en la tabla con su mejor racha del curso y terminar en el sexto lugar.

Un derbi el mismo domingo

El 0-1 en Valdebebas coincidió con la fecha del último derbi de Segunda División celebrado en el Heliodoro Rodríguez López, aquel Tenerife-Las Palmas que encarriló pronto Enric Gallego con un doblete y que mejoraron para los locales Waldo y Nacho Martínez con dos tantos más que dejaron en una anécdota el acierto de Álvaro Jiménez frente a Juan Soriano (4-1).

Volviendo a la Liga F, los cruces entre Real Madrid y Granadilla continuaron con un 2-1 en la temporada 23/24 y un 1-1 en la 24/25. En los dos partidos anotó la exblanquiazul Rinsola Babajide.

El 18 de febrero de 2024, la danesa Signe Bruun decidió en el alargue a favor de las madrileñas un partido que se había puesto 1-0 con un tanto de penalti de Olga Carmona y que había igualado Babajide en la segunda parte.

El 11 de mayo de 2025, en la penúltima jornada del calendario de la campaña 24/25, se registró un 1-1. Babajide firmó el 0-1 y Caroline Moller igualó en el minuto 89.