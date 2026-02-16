Una defensa de récord: el Costa Adeje Tenerife pulveriza sus mejores registros

Una defensa de época. El Costa Adeje Tenerife cierra filas en torno a su marco y las dimensiones de la portería defendida a la limón por Noelia Ramos y Nay Cáceres han menguado esta temporada hasta hacerse minúsculas para las atacantes rivales. Con 14 goles en contra en 20 partidos de Liga, la muralla que diseñó Eder Maestre y ha apuntalado Yerai Martín pulveriza todos los registros de la entidad blanquiazul desde su estreno en la élite en la 15/16 y, con permiso del extraterrestre Barcelona, va camino de situarse entre las mejores de toda la historia de la Primera División Femenina.

Mejor balance propio

Para empezar, la media de goles en contra que registra el Costa Adeje esta temporada es, de largo, la mejor de su trayectoria en la élite. Esto es, en ninguna de las diez campañas anteriores del equipo en la máxima categoría nacional registró menos de un tanto en contra por partido. Siempre tomando la media como referencia (puesto que la temporada actual sigue en marcha y no tendría sentido alguno comparar registros absolutos), el mejor dato histórico del cuadro tinerfeño había sido el 1,1 de la temporada 17/18. Con Toni Ayala a los mandos y Pili bajo palos, el entonces Granadilla solo encajó 33 goles en 30 jornadas.

Por detrás, sobresale para bien en el recuento el reciente 1,2 de la pasada 24/25. Ya entonces Eder Maestre apostó por dotar de solidez a la escuadra insular, que solo recibió 36 goles en 30 duelos. De resto; los 40 de la 18/19 (1,33); los 41 de la 16/17 (1,36); los 44 de las campañas 15/16, 21/22 y 22/23 (1,47); los 48 de la 23/24 (1,6); los 47 de la 20/21 (1,57); y los 35 que encajaron las de blanco y azul en la 19/20, cuya media se dispara al haberse podido disputar solo 21 duelos de aquel campeonato debido al parón por el coronavirus.

Todos los registros defensivos del Costa Adeje desde su ascenso a Primera. / El Día

La mitad que la media anterior

Con todo, el 0,7 de la actual temporada no es solo el mejor registro histórico del Costa Adeje desde su desembarco en la liga de las estrellas, sino que pulveriza todos los registros anteriores. Así, mientras la media de tantos en contra en las diez campañas anteriores fue de 1,42 por partido, el 0,7 de la actual 25/26 es menos de la mitad.

Entre los mejores

Las colosales cifras defensivas del Costa Adeje, de hecho, no solo barren sus propios precedentes, sino que se sitúan entre las mejores que ha cuajado ningún equipo desde la fundación, como tal, de la Primera División (temporada 11/12). Desde entonces, y Barcelona al margen (el equipo azulgrana ostenta todos y cada uno de los récords: palmarés, puntos, goles a favor y en contra), solo cuatro equipos más han conseguido igualar, o mejorar, el 0,7 de media que ostenta actualmente el Tenerife Femenino.

Lo hicieron; el Valencia de la 16/17 con solo 11 goles encajados en 30 partidos (una impresionante media de 0,37 que aupó a las ches a la tercera posición); el Levante de la 13/14 (con 21 goles recibidos, calcando así el 0,7 del Costa Adeje 25/26); el Athletic Club (15 goles para un sobresaliente 0,5 en la campaña 15/16); y el Atlético de Madrid en un total de cinco ocasiones. De 22 goles en contra también bajaron el propio Atlético de Madrid y el Levante en la 19/20, pero sus medias en una temporada en la que solo se pudieron disputar 21 jornadas no igualaron o mejoraron el 0,7.

Detalles de un hito

Al margen del incuestionable trabajo táctico que hay detrás, el intachable compromiso colectivo y el excelente estado de forma de todas y cada una de las futbolistas que conforman la retaguardia del femenino del CD Tenerife, algunos son los detalles que destacan en el entramado defensivo tinerfeñista.

Por ejemplo, que los cambios de guardameta no hayan sido un síntoma de debilidad, sino de fortaleza. Nay Cáceres y Noelia Ramos han alternado bajo palos desde principio de temporada y las dos han rendido a un nivel excelente. Noelia, además, deteniendo dos penaltis, uno de ellos frente al Real Madrid en la primera vuelta. En la zaga de cinco defensas habitual que es seña de identidad esta temporada, tres de esas jugadoras han jugado en todos los partidos: Elba, Zaremba y Patri Gavira, que es además la única futbolista que ha jugado todos los minutos de todos los partidos. No fue hasta la Jornada 6 cuando el equipo tinerfeño recibió su primer gol en contra (y ganó aun así en el campo de la Real Sociedad) y solo dos equipos le han hecho más de un tanto. Dos del Barcelona y otros tantos el Levante. El cuadro granota, último, aprovechó un desgraciado autogol de Gavira y un lanzamiento de penalti, pero cedió por 2-4.

Un gol especial para Elba

Elba Vergés anotó, frente al Badalona, el tanto que supuso el 0-1. Un gol clave para el triunfo blanquiazul y muy especial para la jugadora. «Fue una jugada que salió a la perfección. Fue muy emocionante porque escuché a mi familia gritar en la grada y siempre me hace feliz seguir aportando y ayudar al equipo», explica la protagonista, que ya pone el foco en la visita al Real Madrid. «Será un partido duro. Sabemos de la dificultad del rival y, con la confianza que tenemos y las buenas sensaciones de los últimos partidos, vamos con la mentalidad de sacar un resultado positivo», asegura la catalana.