Examen en Palamós para un Costa Adeje que quiere más

El Costa Adeje, a estirar su inmaculado 2026. La escuadra de Yerai Martín comparece hoy (11:00 horas) en el Municipal Palamós–Costa Brava ante el Badalona Women con la misión de blindar su cuarta plaza y darle todavía más vuelo a un arranque de año, sencillamente, sobresaliente. Tres victorias y tres empates dibujan el registro en lo que va de 2026 de un conjunto blanquiazul que no conoce la derrota desde el 6 de diciembre, cuando cayó ante el Barça –tropiezo que entra en los cálculos de cualquier equipo de la Liga F–.

La de hoy se perfila como una ocasión para seguir marcando territorio. Enfrente, un rival de pedigrí, el Badalona, semifinalista de la presente edición de la Copa del Rey (se medirá al Barça, con la ida en Badalona y la vuelta en el Johan Cruyff) y de los mejores locales de la categoría. Solo ha cedido en su feudo en esta Liga F en dos ocasiones, precisamente ante el Barça y la Real Sociedad.

Eso sí, aterriza el conjunto catalán con la mala noticia conocida esta semana de la pérdida de tres puntos en la clasificación después de una sanción derivada de la reiterada incomparecencia de un médico en sus encuentros como visitante. La RFEF advirtió de esta irregularidad al Badalona Women hasta en seis ocasiones, hasta que el Comité de Disciplina resolvió con un castigo que incluye la deducción de tres puntos y una multa económica.

Así las cosas, y aunque el club sancionado dispone ahora de 10 días para presentar alegaciones, a efectos clasificatorios el golpe ya es considerable. Pasa de la séptima a la décima plaza –le superan Granada, Athletic Club y Madrid CFF– y se queda con 23 puntos. A diez del Costa Adeje.

Las de Ana Junyent cayeron el pasado fin de semana por dos goles a domicilio ante la Real Sociedad, a la que, por cierto, tres días antes habían superado en el mismo escenario y por la mínima para sellar su pase a la semifinal copera, la primera de su historia. Se trata, además, de uno de los conjuntos menos batidos del campeonato: apenas 19 tantos encajados en 19 jornadas. Sus guarismos defensivos solo los mejoran los cuatro equipos de cabeza (Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y el propio Costa Adeje). Llama la atención, eso sí, su limitada producción ofensiva. O visto al revés, su habilidad para exprimir lo poco que generan. Solo han firmado 13 goles en lo que va de Liga F, cifras más propias de quien pelea por evitar el descenso –13 son los tantos que ha marcado el Levante, colista– que de quien navega en aguas tranquilas.

Será, por cierto, la primera de las tres salidas consecutivas que afrontará el cuadro blanquiazul, cada cual, si cabe, más exigente que la anterior. Un auténtico Everest para la expedición de Yerai Martín, que hará escala la próxima semana en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde le espera el Real Madrid (domingo a las 11:00 horas), y después, tras el parón por selecciones, se desplazará al Centro Deportivo Alcalá de Henares para medirse al Atlético de Madrid en la ida de la cuarta semifinal copera de su historia.

En el balance global entre archipelágicas y catalanas, la balanza se inclina ligeramente del lado peninsular con dos victorias para ellas por una de las isleñas. El signo más repetido, eso sí, ha sido el empate, hasta en cuatro ocasiones.

Noticias relacionadas

Para la cita de hoy, el técnico guipuzcoano ha convocado a Noelia Ramos, Koko Ange, Cinta Rodríguez, Fatou, Yerliane Moreno, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Violeta Quiles, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Clau Blanco, Elba Vergés, Iratxe, Patri Gavira y Gramaglia.