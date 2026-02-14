El Costa Adeje gana en Palamós y se hace fuerte en el cuarto puesto

Segundo triunfo consecutivo del Costa Adeje en Liga F y primero a domicilio en esta competición con Yerai Martín como entrenador. Las blanquiazules se hacen fuertes en el cuarto puesto de la clasificación, ya con 36 puntos, y le meten presión a una Real Sociedad que es tercera, con cinco más, y que este domingo visitará al Athletic.

El 0-2 al Badalona, en Palamós, fue cogiendo forma gracias a un penalti desviado por Noelia en la primera parte y a los goles en la segunda de Elba y Clau Blanco. Entre unas cosas y otras, el equipo tinerfeño fue superior en las áreas.

Un inicio prometedor

No empezó nada mal el Costa Adeje. Con Noelia, Aleksandra, Elba, Fatou, Gavira, Clau Blanco, Natalia, Moreno, Castelló, Violeta y Sakina como titulares, al equipo tinerfeño le funcionó de entrada el plan de contrarrestar el intento de tener la posesión del Badalona con recuperaciones y salidas rápidas al contragolpe. En realidad, le fue funcionando a medias, porque las constantes aproximaciones al área no tenían como resultado remates a portería. En un tramo inicial prometedor, el único intento fue de Sakina, de unos 40 metros, fácil para la guardameta local (21’).

Un rato antes, Yerai Martín había solicitado la revisión de una jugada por un aparente penalti por manos tras un centro de Aleksandra. La árbitra no detectó la falta.

Noelia Ramos, clave

Pero sí la vio en la posterior petición de FVS del Badalona. En una fase de crecimiento del conjunto catalán, superior en la posesión y cada vez más acertado en la conducción en la mitad del campo tinerfeño, Fatou tocó ligeramente a Chamorro en su propósito de despejar un balón que había quedado suelto en el área después de un mano a mano de Irina con Noelia. Tras una eterna moviola, la colegiada pitó la pena máxima. La especialista María Llompart asumió la responsabilidad y lanzó a la izquierda de Noelia, a media altura, pero la lagunera adivinó su intención y desvió la pelota dejando en nada la ocasión más clara de toda la primera parte, ni más ni menos que un penalti de FVS que habría cambiado el rumbo del partido. Perfecta la arquera (34’) para mantener el empate sin goles.

Respiró aliviado un Costa Adeje que, a esas alturas, ya estaba necesitando hacer algo diferente para recuperar presencia. Los contragolpes habían dejado de inquietar al Badalona. Hasta que, al borde del descanso, volvió a irrumpir Violeta Quiles por el carril izquierdo para encarar a María, que acertó a desviar a córner su remate.

El encuentro continuó tras el intermedio tal como había empezado, con un Costa Adeje decidido a crear peligro. Las blanquiazules recuperaron su frecuencia ofensiva pero sin finalizar o, como en la primera parte, cayendo en la trampa del fuera de juego. En cualquier caso las señales volvían a ser positivas. El camino estaba marcado y era cuestión de insistir.

Dos cambios y dos goles

El balón ya no circulaba cerca del área tinerfeña. El Badalona no progresaba y el Costa Adeje intentaba afinar su presión alta. Pero durante un rato, ni unas ni otras consiguieron salirse con la suya. Yerai Martín leyó la situación y ordenó dos cambios ofensivos en el minuto 64. Entraron Koko e Iratxe Pérez y salieron Quiles y Sakina.

Casi sin margen para que se notara el efecto de estas sustituciones, llegó el 0-1. El tanto tuvo como origen una falta lateral lanzada por Natalia. La búsqueda de una rematadora terminó con éxito. Elba llegó a tiempo para controlar y superar a María con un sutil toque con el exterior de la bota (66’).

El tanto aturdió al Badalona y lanzó a un Costa Adeje que voló con precisión hacia la sentencia. Las blanquiazules aprovecharon el momento para ampliar su ventaja con una eléctrica acción por la banda derecha protagonizada por Aleksandra con un centro al área que cazó Clau para firmar el 0-2 en el minuto 72. De lateral a lateral.

Y aunque quedaba tiempo, no dio la sensación de que el Badalona tuviera argumentos para reaccionar. Lo intentó más por obligación que por claridad de ideas ante un rival cómodo con su ventaja, firme en defensa e incluso con opciones para anotar alguno más. Lo tuvieron Moreno y Aleksandra.

En definitiva, un trabajado 0-2 que confirma la notable temporada de un Costa Adeje que volverá a jugar fuera de casa la próxima jornada, en Valdebebas ante el Real Madrid, el segundo de la tabla.