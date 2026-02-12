Dos partidos a domicilio antes de un vacío de 16 días para el Costa Adeje
El Costa Adeje visitará este sábado al Levante Badalona y el 22 de febrero al Real Madrid con la ida de la Copa como siguiente referencia el 11 de marzo
La ventana FIFA que se abrirá entre el 24 de febrero y el 7 de marzo para la disputa de partidos internacionales dejará al Costa Adeje sin competir durante 16 días, los que pasarán entre su visita de Liga F al Real Madrid, programada para el domingo 22 de febrero, y el duelo de ida de la Copa de la Reina frente al Atlético, previsto para el 11 de marzo. Antes de esa pausa, las blanquiazules enlazarán dos encuentros a domicilio, el de este sábado (11:00) ante el Levante Badalona y el citado con el Real Madrid.
Un tramo de "mucha fatiga"
"Serán dos salidas complicadas", avisó Yerai Martín. "A partir de ahí tendremos unos días de descanso para refrescar un poco la mente", añadió el entrenador del Costa Adeje después de completar sus primeras semanas en el club con dos victorias –Athletic y Alhama– y tres empates en Liga F –Deportivo, Espanyol y Real Sociedad–, y el pase a las semifinales de la Copa tras superar al Sevilla. "Ahora no podemos poner excusas –por la ventana FIFA–, sino lo contrario, disfrutarlo y prepararnos para lo que vendrá después sin focalizarnos solo en la eliminatoria de Copa, ya que en esas dos semanas tendremos dos encuentros más de Liga F –Levante y Logroño– que serán muy importantes para seguir en la pelea de defender el cuarto puesto que ocupamos y tener opciones de subir al tercero", planteó Yerai, convencido que será un tramo "de mucha fatiga" que las futbolistas tendrán que compensar con «ilusión».
La visita al Levante Badalona
Por lo pronto, el Costa Adeje tratará de sumar tres puntos en el campo del Levante Badalona e igualar su mejor racha de triunfos de la presente campaña en Liga F, de dos seguidos, los logrados en noviembre en las visitas al Levante y el Madrid CFF. "Queremos volver a hacerlo", afirmó el técnico tomando como referencia el 1-0 del pasado domingo frente al Alhama en el Heliodoro. "Si queremos continuar en el cuarto puesto, todo pasa por ganar en Badalona", dijo sin pasar por alto que el duelo de este sábado podría ser de pocos goles por la capacidad del rival de manejarse con resultados cortos.
Tres puntos menos para el Levante Badalona por viajar sin médico
La diferencia entre el Costa Adeje y su rival de este sábado, el Levante Badalona, ha pasado de siete a diez puntos tras la sanción recibida por el club catalán como consecuencia de la reiterada incomparecencia de un médico en sus partidos como visitante. La RFEF avisó de esta situación al Levante Badalona en seis ocasiones hasta que el Comité de Disciplina dictó el castigo consistente en la resta de tres puntos y una multa económica. El reflejo de esa decisión en la tabla no es definitivo, dado que el club sancionado dispone de 10 días para presentar alegaciones. En sus cuatro últimas salidas de Liga F, el Costa Adeje presentó médico en dos, tal como recogen las actas arbitrales.
