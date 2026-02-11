A la venta las entradas para las semifinales de Copa del Tenerife Femenino: abonados gratis y precios muy bajos

El Costa Adeje Tenerife Egatesa informa que ya está activa la venta de entradas, a través de la plataforma Tomaticket, para el histórico duelo de vuelta de semifinales de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid, que se disputará el martes 17 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El encuentro supondrá un hito para el fútbol en la isla, al tratarse de la primera eliminatoria de Copa de la Reina que se celebrará en el recinto tinerfeño. Para ver un encuentro de este calibre, hay que remontarse al duelo de semifinales de Copa del Rey que disputó el CD Tenerife ante el Celta de Vigo en el año 1993/1994. Desde el club se hace un llamamiento a la afición blanquiazul para que "arrope al equipo y contribuya a generar el mejor ambiente posible en una cita de gran importancia deportiva", para la que se ha establecido una política de precios especiales con el objetivo de facilitar la asistencia del mayor número de seguidores posible contando con unos precios por debajo de los marcados para los encuentros de Liga F Moeve en el Heliodoro y muy inferiores a la mayoría de equipos de la competición.

Los precios

Los abonados del CD Tenerife Femenino podrán acceder gratuitamente al encuentro presentando su abono en el acceso del recinto capitalino. Las entradas para el público general, a la venta desde este miércoles día 11, van desde los 10 euros en Tribuna a los 5 en San Sebastián Baja. Los niños menores de 12 años acompañados por un adulto solo pagarán 1 euros. Finalmente, para quienes quieran vivir una experiencia especial, hay también disponibles pases VIP a un precio de 40 euros.

Cartel con los precios para la semifinal de Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid. / CDTF

"Sensibilidad con la afición"

El vicepresidente de la entidad, Julio Luis Pérez, se ha pronunciado al respecto. "Hemos querido tener sensibilidad con la afición tinerfeña para lograr arropar al equipo en una cita tan importante para nuestra historia. Desde el club hemos puesto precios populares para las gradas de Tribuna Baja y San Sebastián Baja con precios de 10 y 5 euros, siendo precios hasta un cincuenta por ciento más económico que cualquier partido en la Península", ha asegurado el dirigente.

La eliminatoria de semifinales se disputará a doble partido, con el encuentro de ida previsto para el miércoles 11 de marzo en Madrid y la vuelta el martes 17 de marzo en el Heliodoro Rodríguez López. La gran final de la Copa de la Reina tendrá lugar el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.

Primeras semis en Tenerife

"Es la primera vez que el Heliodoro acogerá un partido de semifinales de la Copa de la Reina y buscamos que las gradas se puedan llenar lo máximo posible para poder llevar en volandas a las jugadoras con el objetivo de poder disputar esa final en Gran Canaria", señaló el vicepresidente blanquiazul.

Tanto el club como la plantilla afrontan esta competición con enorme ilusión y ambición, conscientes de la oportunidad histórica que supone seguir avanzando y de la importancia del respaldo de la afición en un escenario tan emblemático. El Costa Adeje Tenerife Egatesa anima a todos los seguidores blanquiazules a acudir al Heliodoro y formar parte de una jornada que puede marcar un antes y un después para el fútbol femenino en la isla y en el archipiélago.