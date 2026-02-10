Nadie aguanta el ritmo de la veterana Patri Gavira, la única jugadora de la Liga F que lo ha jugado todo

En las posiciones de cabeza de la tabla desde hacía meses, Patri Gavira ya es líder en solitario de la clasificación de futbolistas con más minutos de toda la Liga F. La capitana del Costa Adeje Tenerife, que participó de principio a fin en el duelo ante el Alhama del pasado fin de semana, como siempre hasta ahora en la 25/26, no solo es la jugadora de la competición con mayor cantidad de minutos en sus piernas, sino que es la única que ha completado todas y cada una de las 19 jornadas disputadas hasta la fecha. A Gavira, que cumplirá 37 años en abril, nadie le aguanta el ritmo.

La gaditana, pilar de la zaga blanquiazul tanto para Eder Maestre como para Yerai Martín, ni siquiera ha descansado en Copa de la Reina. Gavira fue titular en el duelo de octavos contra el Sevilla y, al igual que en cuartos ante el Madrid CFF, jugó los 90 minutos. Martín, que trató de equilibrar esfuerzos entre el exigente compromiso en el Fernando Torres y la cita en casa del Heliodoro ante el Alhama solo cuatro días después, no prescindió tampoco entonces de la futbolista andaluza. Ni de salida ni durante el transcurso del duelo. Sí rotaron, en algún momento, jugadoras como Zaremba, Paola, Clau Blanco, Elba, Sakina o Paulina Gramaglia.

Carla Andrés se queda atrás

Con todo, a Patri le salen en Liga 1.710 minutos. Solo la defensora Carla Andrés le aguantaba el pulso. La jugadora del Eibar, no obstante, había sido sustituida en el tiempo de descuento de uno de los partidos del equipo armero y fue expulsada en el minuto 96 durante la cita entre su equipo y el Badalona de la Jornada 18. De ahí que causara baja en el partido contra el Granada del pasado fin de semana, claudicando así ante la constancia de Gavira. Ainhoa Martín (del Deportivo y con 1.699 minutos) pasa ahora a ser segunda en la clasificación.

Entre las diez primeras de la Liga F en minutos disputados, además de sobresalir Gavira al ocupar el primer puesto, destacan también otras dos blanquiazules. La que más es Natalia Ramos, tercera con 1.696 minutos. Del Tenerife Femenino, unos puestos más abajo, llega también Aleksandra Zaremba (con 1.669). A Elba Vergés, hasta la jornada pasada en séptimo lugar, su suplencia contra el Alhama (la primera de la temporada) la saca de los primeros puestos de la lista pese a sus más que meritorios 1.616. En el Top 10, tres blanquiazules, dos jugadoras del Granada y una de Deportivo, Espanyol, Eibar, Sevilla y Badalona. Lo curioso del ranking, por cierto, es que no hay ni una sola portera.

Patri Gavira. / María Pisaca

La más veterana de la tabla

Desde la perspectiva de la veterana Patri Gavira, cabe destacar también que ninguna de las que la siguen alcanza los 30 años. Es más, todas las demás tienen 25 o menos. Esto es, como mínimo casi 15 años menos que la defensora blanquiazul.

Para la líder del femenino del CD Tenerife, no obstante, la temporada 25/26 no es una excepción, es su desempeño habitual. Lo ha jugado casi todo desde su llegada al entonces Granadilla Egatesa en verano de 2016. Desde entonces ha vestido la camiseta blanquiazul en 277 ocasiones (259 en Liga y 18 en Copa de la Reina), convirtiéndose así en la jugadora más prolífica de la historia del club en la élite (por delante de otras leyendas como María José Pérez o Pisco). En el repaso a sus cifras resulta impresionante un último dato: siempre que ha jugado lo ha hecho como titular. Nunca ha tenido minutos saliendo desde el banquillo. Es más, 264 de los 277 compromisos totales los ha completado, un salvaje 95,3%.

Contrato hasta 2027

Gavira, lanzada a batir todos los registros en la entidad blanquiazul, tiene contrato hasta el año 2027. La andaluza, que explicó recientemente a EL DÍA que trabaja con un preparador físico y un nutricionista para mantener su estado físico de la mejor manera posible –además de perder un kilo cada año que cumple como truco para no perder demasiada velocidad–.

La futbolista, en todo caso, prefiere ir paso a paso. «Yo de momento, no me planteo nada. Sé que tengo contrato hasta 2027, pero no cómo estaré entonces. Actuaré en función de lo que me vaya pidiendo mi cuerpo. Lo que si tengo claro es que, por lo competitiva que soy, tendré que verme a buen nivel para seguir jugando. No me permitiría pasar el rato. Ahora mismo voy año a año porque me encuentro bien en todos los sentidos», asegura. Atendiendo a su rendimiento, le queda cuerda para mucho rato.