Récord de anotación en la plantilla del Tenerife Femenino

Cuando Natalia Ramos termina un partido como el del domingo ante el Alhama (1-0) reconociendo que está en el «mejor momento» de su carrera, es por algo. Solo hay que repasar sus números para darle la razón. Y de todos esos registros, el más llamativo es el de los goles. Ya suma seis, una más que en su campaña más productiva, la 20/21.

La centrocampista lagunera abrió su cuenta de penalti en la sexta jornada, en el triunfo en Zubieta ante la Real Sociedad (1-2). Continuó dos fechas más tarde en el Heliodoro, con el Badalona como adversario (2-2), también con la ejecución de una pena máxima. No tardó llevar el contador a tres aciertos. En el siguiente encuentro, batió a la portera del Levante (2-4), de nuevo con un golpeo desde los once metros. Y afiló su perfil ofensivo con más dianas en los duelos con el Granada (2-2), DUXLogroño (1-1), en estos casos con remates desde fuera del área, y Alhama (1-0), gracias a una falta lateral que sorprendió a la portera.

«Personalmente me siento en el mejor momento de mi carrera;estoy feliz, tratando de aportar lo máximo al equipo», afirmó después del reciente triunfo en casa.

Después de la lesión

Y no es para menos. Natalia ha pasado de jugar poco en la temporada anterior, solo nueve partidos, después de recuperarse de la rotura del ligamento anterior de la rodilla de la pierna derecha que sufrió en abril de 2024, a ser una de las blanquiazules más destacadas en el presente ejercicio liguero. Lleva un pleno en las 19 jornadas celebradas:siempre titular y sustituida solo una vez, en la visita al Madrid CFF del 9 de noviembre. Y como relieves más destacados, sus seis tantos y un par de asistencias.

Sin ser una especialista, Ramos siempre ha estado conectada con el gol, desde que se estrenó en esta faceta del juego el 31 de enero de 2016 en una derrota ante el Athletic (5-1) y Lezama como escenario.

22 en Liga F

Desde entonces solo ha dejado de ver portería en tres temporadas, todas con el uniforme del equipo tinerfeño –pasó una campaña en el Levante, la 17/18, en la que firmó tres dianas–. Adaptada a su perfil más defensivo, su función en el campo no le facilitó las cosas a la hora de marcar en las Ligas 22/23, 23/24 y 24/25. Pero en el ejercicio actual está compensando esa sequía y ya ha superado su mejor campaña en lo que a goles se refiere. Había situado su listón en los cinco que logró en la 20/21 con el entonces llamado UD Granadilla. Eran otros tiempos, no tan lejanos. En total lleva 22 tantos en la máxima categoría. Yen la 25/26 tiene margen para seguir sumando.