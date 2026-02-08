Natalia Ramos desbloquea el triunfo del Costa Adeje ante el Alhama

El Costa Adeje no dio margen a la sorpresa y derrotó al Alhama en el partido de la decimonovena jornada de la Liga F (1-0). Le bastó con un gol de Natalia Ramos en la primera parte. Con este resultado, su octava victoria, el equipo entrenado por Yerai Martín se afianza en el cuarto puesto de la clasificación. Le saca dos puntos al Atlético, que es quinto, y tres al sexto, el Sevilla.

Los instantes previos tuvieron a María José Pérez como protagonista. Titular en el Heliodoro Rodríguez López, pero con otro uniforme, el del Alhama, club con el que se comprometió en el mercado de fichajes de invierno para buscar más protagonismo en la competición y ayudar en la misión de lograr la permanencia en Primera División. La veterana delantera no había tenido tiempo para despedirse del Tenerife y este encuentro sirvió para que recibiera un breve pero emotivo homenaje sobre el césped del estadio. A su lado, sus excompañeras, con un once titular formado por Nay Cáceres, Aleksandra, Fatou, Patri Gavira, Cinta, Yerliane, Natalia, Paola, Koko Ange, Sakina e Iratxe Pérez.

El homenaje a María José Pérez. / CD Tenerife

Ya con el balón en movimiento, el partido empezó a desarrollarse con el guion previsto, con un Costa Adeje dominante y un Alhama dándole valor al 0-0, simplificando procedimientos y arañando cada segundo del cronómetro, una actitud entendible en un equipo que había llegado a esta cita con una racha de diez derrotas consecutivas y que está metido de lleno en la pelea por no descender.

El gol de Natalia

Con estos planteamientos, las llegadas a la portería visitante no tardaron en producirse. Un goteo con intentos de Sakina, Paola Hernández, Fatou... La frecuencia no bajaba y el gol parecía estar a punto de caer. Y fue lo que pasó. Pero el empate inicial se rompió justo después de que el Alhama se estirara por primera vez con una irrupción de Yiyi que anuló Fatou despejando el balón a córner (34’).

Lo siguiente fue el 1-0. Natalia Ramos ejecutó una falta lateral que terminó con el balón en la red del Alhama sin que lo tocara ninguna rematadora. La pelota botó y se coló en la portería ante la desesperación de la guardameta Sol Gudelia (39’). Sexto tanto de la futbolista tinerfeña en la presente temporada –cuatro de penalti y uno de falta–, los mismos que tenía Carlota antes de verse obligada a parar por una lesión. Son las máximas anotadoras de la plantilla.

Sin margen para asimilarlo, el Alhama estuvo a punto de recibir otro revés, pero Koko no llegó a cazar un buen centro de Sakina en pleno arreón de las blanquiazules.

El Alhama, al palo

El triunfo no parecía correr peligro por muy corta que fuera en ese momento la diferencia en el marcador. Pero el Alhama no tenía la intención de rendirse tan pronto. De hecho, justo antes de que la árbitra señalara el intermedio, Estefa envió el balón al palo de la meta protegida por Nay Cáceres. Su intención había sido otra en un peligroso lanzamiento de falta.

La segunda mitad ofreció un arranque frenético, un ida y vuelta con un sobresalto para las blanquiazules solucionado por Gavira después de que Nay Cáceres se liara al intentar evitar un córner. Pero fue el Costa Adeje el que, en realidad, empujó más con el propósito de alcanzar el gol de la tranquilidad. Lo tuvo Natalia, de nuevo, con un remate al palo, pero también Patri Gavira a continuación...

El Tenerife no logró su objetivo en esa etapa del encuentro, pero sí se vio beneficiado por la expulsión de la visitante Encarni por doble tarjeta amarilla (52’). Dificultad añadida para un Alhama que, con todo, seguía conectado al partido.

A la hora de juego, Yerai realizó los primeros cambios. Quitó a Aleksandra y a Sakina y puso en el campo a Clau y a Violeta Quiles. El ritmo había bajado, dadas las circunstancias. El Costa Adeje, con todo a favor, se sentía ganador y pensaba en el 2-0 pero sin conceder nada a un adversario que quería y necesitaba progresar, pero se quedaba siempre en el intento. Al rato, en el minuto 76, el técnico local continuó dosificando:Elba y Gramaglia por Fatou e Iraxe.

Dos acciones de FVS

Para terminar de sellar el triunfo, el Costa Adeje apretó en la recta final. Lo hizo con dos remates de Natalia (79’ y 80’), el segundo, con el balón tocando en el larguero de la portería de Sol. Por si acaso, en la siguiente acción, Yerai sacó su tarjeta verde para solicitar un posible penalti por manos. La colegiada no detectó la falta tras seguir la secuencia en la pantalla con los 2.334 asistentes al Rodríguez López esperando otro desenlace.

Noticias relacionadas

El dominio blanquiazul dio para una ocasión más, finalizada por Patri Gavira. Pero el Costa Adeje no necesitó tener más acierto para asegurarse la victoria, eso sí, con un resultado corto ante el Alhama, que apuró su penúltimo ataque, ya en el minuto 96, con la portera subiendo al remate y una petición de penalti en esa misma jugada que quedó en nada después de la correspondiente la revisión del FVS.