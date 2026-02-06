Yerai Martín y un arranque que invita a soñar

Yerai Martín dijo en su presentación como entrenador del Costa Adeje, en el Heliodoro Rodríguez López, que afrontaba «el reto más importante» de su carrera. Junto a la «motivación y ambición», la «continuidad» fue el concepto que más veces subrayó el estratega bilbaíno el viernes 2 de enero, día de su puesta de largo en el recinto capitalino como nuevo técnico del conjunto sureño. No en vano, se le presentaba ese como su principal cometido, prolongar la herencia que dejaba Eder Maestre.

Una herencia que, si nos ceñimos únicamente al curso actual, había dejado al equipo blanquiazul firmando el mejor inicio de su historia en la Liga F y con solo dos derrotas en el casillero. No era, precisamente, una tarea menor la que tenía entre manos el estratega guipuzcoano. Pues bien, hoy, algo más de un mes después de hacerse oficial su llegada, y todavía con la dulce resaca de una clasificación histórica para las semifinales de la Copa de la Reina, el técnico blanquiazul puede permitirse el lujo de mirar el camino recorrido con –plena– satisfacción. El principio de «continuidad» en el que tanto insistió en su puesta de largo no solo se ha respetado –huelga decirlo–, sino que se ha reforzado. Yerai Martín, por ahora, sigue sin conocer la derrota.

En lo estrictamente numérico, bajo su mandato, la estela que va dejando este Costa Adeje es la de un equipo capaz de resistir cuando toca y de golpear en el momento justo. Su balance es de tres empates y dos victorias. Y no son dos triunfos cualquiera. El primero llegó en la Liga F, con un contundente 5-0 ante el Athletic Club que significó la mayor goleada del conjunto blanquiazul en lo que va de temporada y, de paso, la ruptura definitiva del maleficio del Heliodoro, el gran debe del curso hasta la salida de Maestre, con solo una victoria en siete encuentros en casa. El segundo, ya lo sabe cualquiera, fue el histórico triunfo del martes en Madrid, en la Copa de la Reina.

De los tres empates cosechados, con la salvedad del firmado ante el Espanyol –un partido en el que mereció más y un fuera de juego muy protestado le privó de los tres puntos–, el resto se explican solos si se pone el contexto sobre la mesa. El del estreno, un 1-1 frente al Deportivo Abanca en Riazor, ante un rival que solo había perdido un encuentro en casa en toda la temporada –y fue frente al Real Madrid–, y el también 1-1 del pasado fin de semana ante la Real Sociedad, tercera clasificada y en puestos de Liga de Campeones.

Esa continuidad en la que insistía en su puesta de largo, sin embargo, no se limita a una cuestión de resultados. Basta con ver cómo sus jugadoras lucharon el martes en Madrid para sellar su billete a las semifinales de la Copa y entender que la competitividad y el trabajo siguen siendo las señas de identidad de este Costa Adeje.

El conjunto blanquiazul supo sufrir en la capital. Cedió la iniciativa, sí, pero mantuvo su portería a cero apoyado en una expeditiva línea de cinco defensas –Clau Blanco, Patri Gavira, Elba Vergés, Fatou Dembélé y Alexandra Zaremba– que volvió a mostrarse compacta y bien coordinada. Un bloque que, por cierto, acumula ya tres partidos consecutivos actuando de inicio y que se conoce de memoria desde la etapa de Maestre. Con Martín, al menos en esto, no ha cambiado nada.

La reaparición de Yerliane

Le ha venido de maravilla al técnico, eso sí, que Yerliane Moreno parezca dejar atrás todas las molestias físicas que tanto la lastraron en 2025. En los últimos tres partidos –Espanyol, Real Sociedad y Madrid CFF–, la centrocampista venezolana ha sido titular. No encadenaba tres titularidades desde noviembre de 2024. Y, todo hay que decirlo, con Yerliane el Costa Adeje es otro Costa Adeje.

Con Martín también ha llegado el asentamiento definitivo de Sakina Ouzraoui como principal baluarte ofensivo del equipo blanquiazul. La internacional marroquí, ya instalada en el papel de desatascadora oficial, hace de todo: desborda, se asocia, fija, baja balones y marca. Fue suya, sin ir más lejos, la diana que decidió el triunfo copero (0-1) ante el Madrid CFF, en el minuto 2, y estuvo muy cerca de firmar el segundo con un magnífico remate de cabeza picado que obligó a Paola Ulloa a emplearse a fondo.

«Estoy muy contento y me siento con mucha suerte de estar en un club tan grande como este», reconoció Yerai Martín en zona mixta después de la histórica clasificación copera. «Este primer mes ha sido muy bueno. En liga hemos sacado puntos y seguimos sin perder. Estamos entre los cuatro mejores de liga y entre los cuatro mejores de copa. Si es que no hace falta decir más», añadió. ¿O quizá sí? Porque, a nivel de aspiraciones, lo que se abre ahora para Martín y para el Costa Adeje con la Copa es un escenario cuando menos excitante, uno de esos que invitan a soñar despierto y que podrían poner la guinda del pastel a una temporada ya histórica, que empezó a escribir su singularidad el día en que el club pasó a integrarse en la estructura del CD Tenerife.

Un porvenir estimulante

Es la cuarta vez que el conjunto isleño se planta en estas alturas de la competición. Y, hasta ahora, en ninguna de las anteriores –ni en la 21/22, ni en la 17/18, ni en la 16/17– logró sellar su pase a la gran final. Esta vez, sin embargo, el escenario invita a pensar algo distinto. Con uno de los gigantes ya fuera de la ecuación –el Real Madrid cayó ante el Barça–, buena parte de las opciones pasan por el sorteo que se celebra este viernes en Las Rozas, a partir de las 12:00, y por esquivar precisamente al conjunto culé. A diferencia de todas las semifinales coperas que ha disputado el Costa Adeje en su historia, esta se jugará a doble partido, con ida entre el 10 y el 12 de marzo y vuelta los días 17, 18 o 19. ¿Más alicientes para ir con todo a por el torneo del KO? Hay uno más, y no menor. La final se disputará en el estadio de Gran Canaria.

Con todo, un panorama y un horizonte casi idílicos para un entrenador que mantiene a su equipo «muy vivo en ambas competiciones» –Liga y Copa– y, como él subraya, «muy cerquita de cosas grandes».