El Costa Adeje sale vivo del sorteo copero y mantiene lejos al Barça

El Costa Adeje Tenerife ya conoce el rival para la cuarta semifinal de la Copa Reina de su historia. Con uno de los gigantes ya fuera de la ecuación –el Real Madrid cayó este miércoles ante el Barça–, buena parte de las opciones pasaban por el sorteo que se celebró hoy en Las Rozas, y por esquivar precisamente al conjunto culé. Así ha sido. El Costa Adeje evita hasta una hipotética final al cuadro de Pere Romeu.

Después de dejar en el camino al Madrid CFF en los cuartos de final gracias a un solitario tanto de la internacional marroquí Sakina Ourzaoui, el Atlético de Madrid será el rival de las blanquiazules en la antesala de la gran final copera. A diferencia de todas las semifinales de Copa disputadas hasta ahora por el Costa Adeje, esta eliminatoria se resolverá a doble partido, con la ida prevista entre el 10 y el 12 de marzo y la vuelta los días 17, 18 o 19. Ese encuentro de vuelta se jugará en el Heliodoro Rodríguez López.

El único antecedente de esta temporada entre madrileñas y archipelágicas, también disputado en el recinto capitalino, cayó del lado blanquiazul. Fue un 2-1 en la duodécima jornada de la Liga F que, además, supuso el estreno del casillero de victorias en casa para el equipo que entonces dirigía Eder Maestre.