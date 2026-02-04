El sueño copero del Costa Adeje pasa por el asalto a Fuenlabrada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa se juega, este miércoles frente al Madrid CFF (18:00, Canarias Play) un billete para las semifinales de la Copa de la Reina. El cuadro blanquiazul visita al madrileño en el Fernando Torres -recinto en el que ya ganó esta temporada- en una eliminatoria a partido único.

La escuadra de Yerai Martín, que el pasado fin de semana igualó frente a la Real Sociedad en el Heliodoro Rodríguez López, aparca de momento su recorrido liguero para centrarse en el torneo del ko. En la Liga F, el Costa Adeje marcha cuarto a ocho puntos del tercero, precisamente la Real, y dos por encima del Atlético de Madrid, quinto. El Madrid es octavo con 26 unidades, cuatro menos que el Tenerife Femenino, y cambió de técnico hace apenas unas semanas. Un indigno 12-1 a manos del Barça propició el despido de Javier Aguado, al que ha relevado José Luis Sánchez Vera. Con Sánchez, hasta ahora, el balance es de un triunfo y dos derrotas. La última, frente al colista Levante el pasado sábado.

A por las cuartas semifinales

Entretanto, asoma ahora la posibilidad de alcanzar las semifinales de Copa por cuarta vez en la historia del representativo femenino. El Costa Adeje ya se coló entre los cuatro mejores en las 16/17 y 17/18, cuando cedió frente al Atlético dos años consecutivos, así como en la 21/22, cuando las insulares no pudieron superar al Sporting de Huelva en una eliminatoria en la que partían como favoritas (0-1).

Al margen de las tres semifinales, y desde su primera participación en la 15/16, cuatro veces ha alcanzado el ahora femenino del CD Tenerife los cuartos de final y en tres se ha quedado en octavos. La más reciente, en la pasada 24/25, cuando el todopoderoso Barça se cruzó en el sueño del equipo de Eder Maestre, que cayó por 2-6 ante el combinado azulgrana.

Sevilla, el primer paso

Esta misma temporada, justo antes de que Martín se hiciera cargo del banquillo al que había renunciado Maestre, Adrián Albéniz y Antonio González dirigieron provisionalmente al equipo en el choque copero frente al Sevilla que se saldó con triunfo insular por 1-2 merced a los goles de Cinta Rodríguez y Amani, que poco tiempo después se marchó traspasada al Bayern.

El Madrid, además de superar la ronda de octavos (se impuso al Eibar por 3-2), tuvo también que pasar el filtro de dieciseisavos que había evitado el Costa Adeje por su clasificación liguera en la pasada temporada. Las de Aguado arrollaron entonces al Huelva por 1-7.

El Fernando Torres, recinto prometedor

Del Fernando Torres, escenario en el que capitalinas y archipielágicas pugnan hoy por el pase a semifinales, el Costa Adeje ha salido victorioso en seis de sus nueve visitas. La última, el pasado 9 de noviembre por 0-2. Marcaron Clau Blanco y Carlota, baja hoy por lesión junto a las también lastimadas Aithiara y Pisco. El combinado insular, de hecho, ganó en sus cinco primeras concurrencias estadio que lleva el nombre del histórico goleador del Atlético de Madrid y la selección española. Como curiosidad, Madrid CFF y Costa Adeje no han empatado nunca en la capital.

La capitana blanquiazul, Patri Gavira, ha incidido en la «ilusión» que hace al vestuario poder pasar la eliminatoria. «Sabemos que la Copa mola y es una final. Esperemos poder traer esas semis para Tenerife», desea la zaguera. Gavira apunta a las «buenas individualidades» que maneja la entidad madrileña, que hacen del Madrid CFF «un gran rival» al que será «complicado» ganar.

Yerai Martín, entrenador del CD Tenerife Femenino. / CDTF

Martín, esperanzado

Aunque ha tenido «pocos días para preparar el partido», Yerai Martín asegura que sus futbolistas tienen «mucha confianza» en qué deben hacer para superar la eliminatoria ante el Madrid CFF. La esperanza es máxima puesto que, partiendo de que la Copa es una competición que «genera ilusión por sí sola», que la final se dispute en Gran Canaria «hace especial ilusión». «Estamos convencidas de que vamos a hacer un gran partido porque el equipo es muy competitivo», ha defendido Martín.

«Debemos tener el partido muy controlado, pero somos conscientes de las capacidades que tenemos. Las jugadoras lo llevan demostrando toda la temporada. Tenemos una nueva oportunidad para demostrarlo y hacer un buen partido con el objetivo de traernos el pase de vuelta para Tenerife», prosiguió el preparador tinerfeñista antes de apostillar que el horario de la cita no es el habitual para sus pupilas, acostumbradas a competir en horario matinal. «Pero no tiene que servir como excusa, tenemos que estar preparadas para todos los escenarios. Espero un partido muy parecido al de Liga. Es verdad que los dos entrenadores somos distintos, pero es un equipo que se está manejando en las mismas estructuras, sistemas, con las virtudes muy claras y marcadas. Gente muy rápida y vertical arriba con buen pie. El equipo está preparado, está convencido de qué es lo que tiene que hacer y lo vamos a demostrar», concluyó el técnico vasco.