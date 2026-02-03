Regresa la Tirma Experience, una iniciativa para acercar el fútbol del CDT Femenino a las familias: dónde apuntarse
La iniciativa permitirá a once niños y niñas de entre 4 y 12 años disfrutar de un partido de fútbol junto a un familiar el 8 de febrero de 2026
La iniciativa Tirma Experience vuelve a ponerse en marcha con una nueva edición dirigida al público familiar y, en especial, a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Se trata de una propuesta que busca ofrecer a los más pequeños una experiencia diferente en torno al fútbol, permitiéndoles disfrutar de un partido desde una perspectiva más cercana y participativa, siempre acompañados por un adulto.
Según la información facilitada por la organización, la actividad está dirigida a once menores, que serán seleccionados por orden de inscripción a través del apartado habilitado como Tirma Experience en la página web oficial del evento. Los niños y niñas elegidos podrán asistir al encuentro Costa Adeje Tenerife-Alhama Club de Fútbol el 8 feb 2026 (11.00 horas) junto a un familiar en una zona especialmente reservada, diseñada para facilitar una vivencia cómoda y adaptada a este público.
Además, cada uno de los participantes recibirá un obsequio como recuerdo de la jornada, enmarcado dentro de esta acción de acercamiento del deporte a las familias.
Protagonistas sobre el terreno de juego
Uno de los momentos más destacados de la Tirma Experience tendrá lugar antes del inicio del partido. Los menores seleccionados acompañarán a las jugadoras al terreno de juego para participar en la fotografía oficial, una oportunidad poco habitual que les permitirá vivir desde dentro los instantes previos a un encuentro oficial.
Los menores seleccionados acompañarán a las jugadoras al terreno de juego para la foto oficial y participarán en un concurso de penaltis contra la mascota del equipo durante el descanso
Durante el descanso, la actividad continuará con una propuesta lúdica. Uno de los niños o niñas será elegido para participar en un concurso, que consistirá en lanzar un penalti a la mascota del equipo, Gara. En caso de conseguir marcar, el participante obtendrá un premio adicional, reforzando el carácter participativo de la iniciativa.
Encuentro final con las jugadoras
La experiencia no concluye con el pitido final. Al término del partido, todos los participantes tendrán la posibilidad de acercarse al campo, donde podrán hacerse fotografías y conseguir autógrafos de las jugadoras, fomentando así el contacto directo entre el público infantil y las deportistas.
Este tipo de iniciativas se enmarcan en las acciones de promoción del deporte base y del ocio saludable en familia, especialmente relevantes para despertar el interés de los más jóvenes por la práctica deportiva y los valores asociados al fútbol, como el compañerismo y el respeto.
