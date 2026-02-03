CD Tenerife Femenino
Noelia: «La afición nos da un plus de ganas y de ilusión»
La guardameta espera el apoyo del público el domingo ante el Alhama, tras la Copa
el día
Semana cargada para el Costa Adeje. Mañana se jugará el pase a las semifinales de la Copa de la Reina ante el Madrid CFF, a domicilio, y el domingo recibirá al Alhama en la Liga F Moeve (11:00).
Pensando en esa segunda cita, Noelia Ramos afirmó que el penúltimo clasificado no será un rival sencillo. «Ningún equipo regala nada, así que será un partido complicado», dijo con el deseo de que responda la afición. «Jugar en casa nos motiva», añadió. «Tenemos a nuestra gente, que nos da un plus de ilusión y de ganas, aunque el equipo sale igual en los partidos a domicilio porque nuestra identidad es la de competir hasta el final», comentó Noelia en la presentación del partido con el Alhama en la sede de Binter Canarias. Alberto Guanche, jefe de patrocinios, ejerció de anfitrión. n
