Costa Adeje y Real Sociedad se neutralizan en el Heliodoro

Duelo parejo, trabado y con pocas ocasiones en el Heliodoro Rodríguez López entre dos de los mejores equipos de la Liga F, dos de los menos goleados, los situados en la clasificación justo por detrás del todopoderoso Barcelona y el aspirante Real Madrid. La Real Sociedad visitó la Isla en la tercera plaza con ocho puntos de margen sobre el Costa Adeje. La diferencia se mantendrá tras el 1-1 registrado en duelo de la decimoctava jornada.

El gol de Iratxe

No pudo empezar mejor el partido para el Costa Adeje. En su primer remate a puerta, se adelantó. Hasta ese momento, el minuto 16, cada equipo había puesto las cartas sobre la mesa. Las locales, con un fútbol más directo, simplificando procedimientos, apretando en la presión y tratando de sorprender en velocidad con Sakina e Iratxe en punta. Y la Real Sociedad, con un juego más elaborado, de toque, por momentos enredado en la estructura defensiva del rival.

En esas estaban unas y otras cuando se produjo la conexión tinerfeña entre Natalia e Iratxe pasado el cuarto de hora. La centrocampista controló el balón cerca del área y se lo entregó a su compañera, que se encargó de hacer el resto. Giro y golpeo pegado al palo, imposible para la portera de la Real. Máxima efectividad isleña.

El tanto reafirmó la propuesta del Costa Adeje, que siguió insistiendo a su manera y generó una segunda ocasión con un remate de cabeza de Patri Gavira, en este caso, cómodo para la guardameta.

Pero las guipuzcoanas tampoco cambiaron su plan, y respondieron con el empate en el minuto 28. El 1-1 se fraguó en un saque de esquina ejecutado por Paula que se envenenó de camino a la portería. Noelia sacó el balón con apuros. La jugada continuó con el bloque protector algo desordenado y Apari aprovechó la situación para marcar con un chut a media altura desde la frontal del área que cogió a contrapié a la arquera lagunera.

Empezar de nuevo

Al borde de la media hora, reseteo para volver a empezar. La igualdad visible en el campo se había trasladado al marcador. El pulso continuó con los mismos argumentos y con Iratxe rozando el 2-1 en el 42’ con un disparo pegado al poste, después de un saque de esquina de Paola Hernández.

Tras el intermedio, la Real Sociedad hizo el amago de poner una marcha más, de apretar para acercarse a un posible triunfo. Pero tropezó con un Costa Adeje firme en defensa. La igualdad no tardó en coger las riendas. El respeto mutuo, entendible, y la prioridad de arriesgar lo mínimo para no cometer errores fue la nota predominante de un segundo tiempo de muy poca actividad en las áreas.

Yerai Martín trató de reactivar a su equipo a base de cambios. Puso a Sandra Castelló y a Gramaglia y quitó a Paola y a Iratxe. Más tarde apostó por la exjugadora de la Real Sociedad Violeta Quiles y por Koko. Pero no fue suficiente para que el Tenerife pudiera inquietar a su oponente. Solo lo hizo, y casi por casualidad, en el alargue, ya en el minuto 96, con un centro chut de Fatou que salió cerca del larguero.

La Real tampoco encontró la manera en una segunda mitad que incluyó una petición de FVSpor parte de Yerai, al entender que Andreia había golpeado a propósito en la cara a Natalia y merecía la tarjeta roja directa. La árbitra optó por mostrar solo la amarilla (69’).

Poca historia, aparte de los goles, en un encuentro que lo deja todo como estaba. El Costa Adeje sigue en el cuarto puesto a ocho puntos de la Real y con dos de margen sobre el Atlético. Ahora, este miércoles, los cuartos de final de la Copa de la Reina. Duelo a partido único con el Madrid CFF.