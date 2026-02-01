El Costa Adeje calibra sus opciones de llegar a Europa

Jugar la Champions League, la única competición continental del fútbol femenino de clubes, es una meta que ha estado en el horizonte del Costa Adeje alguna que otra vez. Pero nunca ha podido competir verdaderamente por culminar ese reto sin precedentes y alejado de su objetivo básico de repetir una temporada tras otra en la Liga F.

Después de 17 jornadas, el equipo tinerfeño se ha ganado el derecho de, al menos, formar parte del grupo de aspirantes a hacerse con una de las dos plazas que conducen a la eliminatoria previa del torneo europeo. El acceso directo queda reservado para el campeón, un Barcelona que le saca 10 puntos al segundo, mientras que los dos siguientes de la tabla tendrán la oportunidad de disputar un cruce preliminar. En esas posiciones están el Real Madrid (38) y la Real Sociedad (37). Y el siguiente es el Costa Adeje (29) por delante del Atlético, Sevilla, Madrid CFF...

En ese escenario, el calendario le brinda al CD Tenerife la ocasión de recortar distancias con el tercero. Recibe a la Real Sociedad en el estadio Heliodoro Rodríguez López (12:00, DAZN) con la posibilidad de quedarse a cinco puntos de una Real Sociedad a la que ya derrotó en la primera vuelta, en Zubieta: 1-2, con tantos de Sakina Ouzraoiu y Natalia, de penalti.

Será el tercer encuentro con Yerai Martín al frente. El sustituto de Eder Maestre debutó de la mejor manera, con un 5-0 al Athletic en casa –goles de Paola Hernández, Elba Vergés, Aleksandra Zaremba, Koko e Iratxe–, y luego se tuvo que conformar con un 0-0 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante el Espanyol –protestado gol anulado a Sakina por fuera de juego–. Ahora, el pulso con la Real Sociedad se presenta casi como definitivo para calibrar las opciones europeas de un Costa Adeje que, en cualquier caso, está cumpliendo de sobra con la defensa de una cuarta plaza en la tabla que le permitiría jugar la próxima edición de la Supercopa.

«Tenemos una oportunidad para demostrar que el partido ante el Athletic no fue una casualidad, sino que estamos preparadas para hacer otro igual», apuntó Yerai sobre la cita con una Real Sociedad que perdió en el mercado de invierno a su goleadora Edna Imade –la recuperó el Bayern tras cederla en verano– y que ha enlazado cuatro jornadas sin perder. Después de caer en Valdebebas ante el Real Madrid el 6 de diciembre, derrotó al Deportivo (3-0), firmó un sorprendente 5-5 en la casa del Atlético de Madrid y superó al Sevilla (0-2) y el Eibar (3-0).

Entre sus números destacan los logrados a domicilio. Las guipuzcoanas están empatadas con las tinerfeñas en el segundo puesto de la tabla en función de los puntos sumados en campo contrario –18 con cinco victorias y tres empates en nueve salidas–. Solo el Barça supera esos registros -21 puntos–.

Vivió desde dentro esa etapa en la Real, aunque sin jugar por estar recuperándose de una lesión, la cartagenera Violeta Quiles, el único refuerzo realizado por el club tinerfeño en la ventana de enero, un mercado que generó recientemente un último movimiento que afecta al plantel tinerfeño, la salida de María José Pérez, incorporada a otro club de Liga F, el Alhama.

Yerai convocó a Noelia Ramos, Nay Cáceres, Fatou, Elba, Natalia, Castelló, Estella, Gavira, Aleksandra, Clau Blanco, Cinta Rodríguez, Yerliane, Paola, Bicho, Violeta Quiles, Koko, Sakina, Iratxe y Gramaglia. Siguen de baja Pisco, Carlota y Aithiara, por lesión.

Pitará una árbitra tinerfeña. Se llama Lorena del Mar Trujillano Gallardo. Nació en la Isla en noviembre de 1999 pero reside en Jerez de la Frontera, por lo que pertenece al Comité Andaluz.

Debut de María José Pérez

El Alhama no tardó nada en tirar de su último fichaje de enero, la delantera tinerfeña María José Pérez, incorporada a su plantilla a mediados de esta semana. Entró al campo tras el decanso del partido con el DUX Logroño. El marcador reflejaba un 0-1 para las riojanas. El duelo terminó con un 0-4.