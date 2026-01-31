«Ante la Real veremos una buena versión del equipo»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este domingo, 1 de febrero, un nuevo compromiso liguero de máxima exigencia. El conjunto blanquiazul se medirá a la Real Sociedad en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 12:00 horas, en un duelo directo entre dos equipos llamados a pelear en la parte alta de la clasificación. Las donostiarras llegan al encuentro en tercera posición, mientras que las tinerfeñas ocupan el cuarto puesto.

El equipo dirigido por Yerai Martín encara esta cita con ambición y confianza, respaldado por el buen momento competitivo que viene mostrando en las últimas jornadas. «Tenemos una oportunidad para demostrar que el partido que jugamos en casa no fue una casualidad, sino que estamos preparadas para hacer otro igual», señaló el técnico blanquiazul, convencido del crecimiento del grupo.

El entrenador destacó la capacidad del equipo para adaptarse a distintos contextos de partido y la mentalidad ganadora con la que se afronta este nuevo reto. «Considero que el equipo ha competido bien en los distintos partidos y escenarios. Veo al equipo preparado y con ganas de volver a hacer un gran partido, no solo a nivel de resultado, sino para conseguir la victoria. El domingo vamos a ver una buena versión del equipo», afirmó.

Durante la semana, el cuerpo técnico ha trabajado con intensidad, consciente de la importancia del choque ante un rival directo. «La semana de trabajo ha sido buena y empezamos a preparar otro partido porque cada contexto es diferente», explicó Yerai, que también valoró la recuperación de dos jugadoras para este compromiso: Fatou, que vuelve tras cumplir ciclo de amonestaciones, y Paola, ausente en Barcelona por un proceso gripal. «El equipo está trabajando bien y cuenta con toda la plantilla disponible, salvo las jugadoras de larga duración que siguen su proceso de recuperación», explicó.

Respecto al momento de la plantilla, el técnico se mostró satisfecho con el grupo disponible y tranquilo ante el cierre del mercado. «Somos las que somos y estoy contento con la plantilla. Con una plantilla más reducida, las que están tienen que estar preparadas porque habrá más posibilidades de participar», indicó, sin olvidar el valor del filial y de las jugadoras que puedan sumarse desde abajo.

Finalmente, el entrenador reiteró su confianza en el grupo y su capacidad de adaptarse a cualquier escenario que presente la Real Sociedad. «Cada partido es diferente y tenemos que estar listas para competir en todas las fases del juego. Lo importante es mantener la concentración y hacer un gran partido, más allá del resultado, porque cada encuentro nos acerca a ser el equipo que queremos ser», concluyó. n

