Violeta Quiles: "Jugar con el Tenerife ha sido como vivir una nueva sensación"

Semana con un aliciente especial para el único fichaje realizado por el CD Tenerife en el mercado de invierno. Violeta Quiles tendrá como rival este domingo al que fue su equipo en la última temporada y media, la Real Sociedad. La cartagenera debutó como blanquiazul en la goleada al Athletic, aportando dos asistencias, y repitió como reserva en la posterior visita al Espanyol.

Este domingo tendrá como rival a un equipo en el que estuvo durante un año y medio y del que salió hace nada. ¿Cómo será eso de enfrentarse a la Real Sociedad?

Tengo ganas de vivir ese reencuentro. Mi paso por la Real Sociedad es reciente y todavía sigo asimilando el cambio, así que sí me apetece volver a ver a mis antiguas compañeras y también competir.

Como partido, tiene buena pinta. Cuartas contra terceras, una diferencia de seis puntos...

Será muy reñido e igualado. Será una buena oportunidad para recortar distancias en la clasificación y tratar de que no se alejen mucho.

¿La ve como una cita definitiva en el intento de ocupar al final del curso una plaza para la fase previa de la Champions League?

Es el momento de continuar ahí, persiguiendo a la Real, de estar cerquita y de que no se nos alejen para seguir compitiendo en lo que queda. No será definitivo, pero sí podría marcar diferencias.

¿Piensan en Europa?

El objetivo es estar lo más arriba posible en la clasificación, así que todo lo que sea seguir subiendo y tener posibilidades... ¿Por qué no pensar y luchar por ello? En cualquier caso, la posibilidad de jugar la Supercopa siendo uno de los cuatro mejores equipos también es un aliciente y una manera de que la Liga F abra su abanico. Estar donde estamos, cuartas, es un premio, pero si podemos llegar un poco más lejos, mucho mejor.

¿Y la Copa de la Reina? El miércoles visitarán al Madrid CFF en el cruce de cuartos de final...

Primero vendrá el partido contra la Real Sociedad, pero es cierto que la eliminatoria de Copa está muy cerca y tenemos la ambición de competir y ganar. Sí pensamos en la Copa, pero poniendo por delante el encuentro del domingo.

El pasado 3 de enero fue anunciada por el Tenerife como fichaje. ¿Cómo surgió esa opción?

Estaba saliendo de una lesión y la vi como una buena oportunidad para tener minutos y regularidad, porque después de sufrir un problema físico, lo más importante es volver a sentirse futbolista.

Fue una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Llevaba sin jugar desde febrero de 2025 con la Real. Pero ya había pasado por lo mismo en sus inicios estando en el Alhama...

Fue mi segunda lesión. Entre una y otra pasaron unos años. Y no en la misma rodilla. ¿Mala suerte? Sí. Y también cosas del fútbol. No te queda otra que ver el lado positivo, aprender y salir más fuerte cada vez. Las experiencias fueron diferentes y de cada una intenté sacar lo mejor de mí para resurgir y sentirme mejor de lo que estaba antes.

Se encontró con un cambio de entrenador por la salida de Eder Maestre. Para usted y para las demás debió ser como empezar de cero con Yerai Martín, ¿no?

Pero no una ventaja ni una desventaja, solo que estábamos en igualdad de condiciones por lo que había pasado. La idea común era ayudar y aportar cosas al equipo.

Y en su estreno con el Tenerife, el día del 5-0 al Athletic, lo pudo hacer con un par de asistencias.

Fue emocionante volver a salir al verde después de tanto tiempo y, sobre todo, poder competir. Fue como una sensación nueva. Me dio confianza para seguir adelante, disfrutar del fútbol y poder volver al nivel en el que estaba antes.

Lo de tener ese perfil ofensivo no fue nada nuevo para usted.

De hecho, empecé como extremo puro, pero esto es fútbol y hay que adaptarse. Más adelante, cuando fiché por el Betis, pasé a ser lateral, a ocupar el carril... Ahora estoy bastante adaptada a toda la banda y creo que puedo cumplir en el puesto en el que me pongan.

¿Cómo fue jugar en el Heliodoro Rodríguez López?

Me sorprendió bastante porque es un estadio muy grande. También me llamó la atención la afición que mueve este equipo. Asistió bastante público. Espero que sea igual ante la Real Sociedad.

Violeta Quiles, en el campo de entrenamiento de El Mundialito. / Andrés Gutiérrez

¿Qué más le ha llamado la atención del club tinerfeño?

Llevo poco tiempo aquí, pero destacaría que el Tenerife es un club muy familiar y cercano. Tiene jugadoras que llevan muchos años en la plantilla y que lo viven y lo sienten, y eso es algo que se contagia. Me estoy dando cuenta de lo mucho que significa el Tenerife para las jugadoras y para el staff.

Hablando de veteranas, pudo asistir a la reciente despedida de María José Pérez. ¿Como la vivió?

Fue muy emotiva. No esperaba vivir un momento como ese. Tuve poco tiempo a Mari Jose como compañera, pero fue suficiente para tener muy claro que es una gran futbolista y una gran persona.

Aunque es mucho más joven que ella, supongo que habrá notado que el fútbol femenino no es ahora como el de hace unos años.

Ha mejorado un montón. Es verdad que todavía hay aspectos que se pueden pulir, pero en mi caso, recuerdo mis inicios en campos de tierra y ahora me veo en instalaciones profesionales y en terrenos de hierba natural. Conforme vas subiendo escalones, vas notando las mejoras en organización, infraestructuras, instalaciones, técnicos... He pasado de tener un entrenador que hacía de todo, a un grupo profesionales disponibles para lo que necesitamos.

Ni lo imaginaría al principio.

La verdad es que no. Empecé a jugar a los once o doce años. En realidad, practicaba natación, pero también jugaba al fútbol en la calle, y en un momento dado se fundó un equipo en mi barrio y me apunté. Al final, terminé decantándome por el balón. Desde entonces he ido subiendo poco a poco dentro de equipos de la región. Pero ni me planteaba ser profesional. Tampoco existía entre nosotras la mentalidad de ser futbolista o conseguir ciertas metas. Jugaba por disfrutar, porque me gustaba, pero cuando ves que van pasando los años, que vas cubriendo etapas y que el fútbol también evoluciona, sigues avanzando.

En esos avances pasó de su Cartagena natal a Sevilla, luego a San Sebastián, ahora a Tenerife... ¿Le atrae esa parte 'aventurera'?

Tanto en un sitio como en otro, hay que coger aviones... Para mi familia, supone casi lo mismo. Y en mi caso, me las tomo como etapas que hay que disfrutar. Me gusta vivir las experiencias que van surgiendo. Son situaciones a las que quizás no podría acceder si no formara parte de este deporte.