Sergio Batista, presidente del Tenerife Femenino: "Si queremos soñar, tenemos que ganar a la Real Sociedad"

Tras no pasar el empate en la visita al Espanyol del pasado fin de semana, Costa Adeje Tenerife Egatesa juega este domingo (12:00), frente a Real Sociedad, una «final» por el tercer puesto de la Liga F Moeve. Así lo ha reconocido el presidente de la entidad, Sergio Batista, que tomó este miércoles la palabra en la presentación del choque. «Es un partido que, si queremos soñar en grande, si queremos aspirar a algo más que ese cuarto puesto que actualmente ostentamos, tenemos que ganar, no nos vale otro resultado. Es una final», argumentó el dirigente.

En las instalaciones del Hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo –patrocinador del enfrentamiento que se celebra en el Heliodro Rodríguez López–, Batista insistió en que la categoría de final no se la coloca al choque para «meter presión» a unas jugadoras «honestas y honradas, que se dejan la piel en cada partido», sino para hacer ver a la afición lo que hay en juego. «Necesitamos que el estadio esté lleno. Necesitamos que las chicas se vean apoyadas desde la grada. El partido tiene todos los ingredientes para ser un partidazo. Es tercero contra cuarto y casi un puesto en Europa a un juego. Tenemos que ponerlo en valor. No va a ser fácil, está claro, pero sería, entre comillas, más fácil si somos más y remamos todos en la misma dirección».

Las cuentas del sueño

El mandatario tinerfeñista recordó que en el recinto capitalino se ven las caras el domingo el cuarto contra el tercero. Se trata uno de esos partidos «que a la gente le gusta ver». «Tienes en frente, nada más y nada menos, que a un equipo histórico como club, que es la Real Sociedad. Militan en el tercer puesto de la categoría y están aspirando al segundo, prácticamente empatando con el Real Madrid, mientras que nosotras somos cuartas», apuntó. El femenino del CD Tenerife, que venció a la Real a domicilio en la primera vuelta, se encuentra ahora a ocho puntos del cuadro txuri urdin. Un triunfo visitante dejaría a las de Yerai Martín casi sin opciones de pelear por la tercera posición de la tabla en Liga F.

Con todo, si bien el sueño es alcanzar el tercer escalón, el verdadero objetivo, según Batista, es «mantener la cuarta posición» que, incluso, podría dar a su equipo el derecho a jugar la Supercopa de España. «Es un logro que ya hemos alcanzado en dos campañas a lo largo de nuestra historia, pero no renunciamos a nada. La ilusión y soñar es gratis. Si sumamos de tres el domingo, podremos seguir soñando. Si no sumamos de tres, se nos complica mucho, pero continuamos en unas posiciones de privilegio y peleando en dos competiciones».

Natalia Ramos, jugador del Costa Adeje Tenerife. / CDTF

Natalia mantiene el discurso

Tras Batista, y aunque al evento también acudieron Elba Vergés y Pisco, fue Natalia Ramos quien puso voz al sentir de un vestuario «ilusionado». «Nos enfrentamos a un gran rival en un duelo directo y vamos con la máxima ambición e ilusión de poder sacar un resultado positivo y poder hacerlo junto a nuestra gente», afirmó la centrocampista.

Ramos, finalmente, recalcó el mensaje que acababa de lanzar su presidente. «Hacemos un llamamiento para que la gente venga a apoyarnos. Cuantos más seamos, mucho mejor», sentenció.

María José, siempre guerrera

Al margen de lo deportivo, a Natalia se le cuestionó por la noticia de la semana, la salida de María José Pérez. «Ella sabe lo que significa para nosotras. Le deseamos lo mejor. El presi le hizo saber que esta siempre será su casa. Seguirá siendo guerrera, estará pendiente de nosotras y nosotras de ella». subrayó Ramos.