Mari Jose tiene nuevo equipo después de desvincularse del Tenerife Femenino

Hablar del Costa Adeje, o del Tenerife Femenino, es hacerlo de futbolistas como María José Pérez. Y nada cambiará, solo que la delantera ha dejado de ser una más dentro de la plantilla blanquiazul. El club anunció la extinción anticipada del contrato que tenía con Mari Jose por petición de la jugadora. «Esto no es un adiós, es un gracias, es un hasta luego», sonó en la voz de la atacante en un emotivo vídeo de despedida publicado en los canales de comunicación del club.

A sus 41 años –cumple en marzo– se ve con fuerzas para seguir compitiendo. De hecho, su salida del Costa Adeje no dará paso a su retirada. Continuará su carrera en un equipo del Grupo 2 de Segunda Federación, el Argual, que ya hizo oficial el fichaje. Podría debutar este domingo en la visita del conjunto palmero al Futbolellas de Torrejón de Ardoz. En esta etapa, la goleadora se reencontrará con la exblanquiazul Cindy García.

Con tranquilidad y orgullo

En cualquier caso, se va sabiendo que tendrá las puertas abiertas para regresar a casa para desempeñar otra función. El tiempo dirá. En su carta audiovisual, reconoce no saber «cuándo empezó todo exactamente», pero se muestra segura de que el flechazo con el Costa Adeje –con otra denominación en esos tiempos– se dio «de forma natural», a modo de señal de lo que estaría por llegar. «Desde el primer día, este club se convirtió en parte de mí. Aquí aprendí a caer, a levantarme y a creer cuando nadie más lo hacía. He celebrado goles que aún escucho por dentro, he llorado derrotas que me hicieron más fuete y he compartido vestuario con personas que ya son familia. Hoy me toca cerrar una etapa y lo hago desde la intimidad de nuestro vestuario, desde el lugar donde día a día construimos esta historia. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con el orgullo haber llevado este escudo en mi pecho y con la certeza de que las historias importantes nunca terminan del todo», continúa.

La historia de la que habla Mari Jose nació en 2013 coincidiendo con el año de fundación del club. Consolidada como una pionera, ya había acumulado experiencia en Primera División con el Sabadell, Estudiantes de Huelva y Puebla. De regreso a su Isla natal, en 2008, pasó por el Tacuense y el Charco del Pino, hasta que en 2013 se unió al proyecto del Granadilla. Desde entonces ha sido una referente del equipo, con la única excepción de la temporada que vivió en el Levante, la 2016/17. Y con ella, goles, muchos goles. Entre otros, los que aportó en la eliminatoria de ascenso disputada ante el Real Betis en junio de 2015: 3-1 en Tenerife y 3-3 en Sevilla. Tres de esos seis tantos salieron de las botas de Pérez.

Sus números

Y ya en la máxima categoría, de la campaña 15/16 en adelante y en nueve cursos y medio –en la 16/17 jugó en el Levante–, 246 partidos y 78 goles en Liga F más 13 y uno en la Copa de la Reina. Su última actuación tuvo lugar en Riazor el pasado 11 de enero, con motivo de la visita al Deportivo (1-1). Ese día sustituyó a Sakina Ouzraui. En el presente ejercicio había participado, también como reserva, en los duelos con el Barcelona y el Eibar. Este último, el único de los tres en un Heliodoro que pasó a ser en verano la casa deportiva del Tenerife Femenino y también de Mari Jose.

La marcha de Pérez entra dentro de un mercado de invierno que sigue abierto y que ha provocado más movimientos en la plantilla del Costa Adeje: las bajas de Amani y Ari Arias, que se incorporaron al Bayern y al Levante, así como la de Mili Martín, que está cedida en el Logroño. Y también el fichaje de Violeta Quiles, procedente de la Real Sociedad. Todo esto, sin contar el relevo en el banquillo que se desencadenó a petición de Eder Maestre, que fue relevado por Yerai Martín. El presidente Sergio Batista ofrecerá una rueda de prensa la semana que viene para acompañado por María José para escenificar su «hasta luego».