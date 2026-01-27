Adiós a una leyenda del CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa y María José Pérez separan sus caminos deportivos. Según una nota publicada por la entidad presidida por Sergio Batista, lo hacen "con el orgullo de una historia compartida que ya forma parte del patrimonio emocional del club y del fútbol femenino canario".

Tinerfeña, referente y símbolo, Mari Jose llegó al conjunto tinerfeño en 2013, el mismo año de la fundación del club. Desde entonces, su nombre quedó ligado de manera inseparable al crecimiento de la entidad, convirtiéndose en una pieza clave del proyecto desde sus cimientos y en una futbolista irrepetible para varias generaciones de aficionados y jóvenes futbolistas que crecieron viendo a la futbolista de Añaza.

Clave en el ascenso

Uno de los capítulos imborrables de esta historia se escribió en junio de 2015. En una eliminatoria decisiva para el ascenso a la máxima categoría, donde se superó al Real Betis en una fecha ya histórica para el club. Mari Jose fue protagonista absoluta, firmando tres goles en los dos partidos, guiando al equipo hacia un ascenso que marcó un antes y un después en el fútbol femenino canario.

Desde aquel logro, María José Pérez defendió la camiseta blanquiazul en Primera División de manera ininterrumpida, con la única excepción de la temporada 2016/17, en la que militó en el Levante UD. A su regreso, volvió a ser faro y referencia dentro y fuera del terreno de juego, acumulando más de 300 partidos oficiales con el Costa Adeje Tenerife y convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del club.

Más allá de los números, su legado se mide en liderazgo, profesionalidad y amor por unos colores. Desde su llegada en 2013, Mari Jose ha sido fundamental en la consolidación del proyecto deportivo, formando parte del camino que llevó al equipo hasta la actual Liga F Moeve, y demostrando en cada momento su máximo respeto y amor por esta profesión, convirtiéndola en una futbolista legendaria.

Acto de despedida

Por cuestiones de agenda deportiva, será la próxima semana cuando María José Pérez y el presidente de la entidad, Sergio Batista, ofrecerán una rueda de prensa conjunta para despedir ante los medios de comunicación para a una futbolista que ha escrito para la eternidad su nombre en la historia del fútbol femenino de la Isla y del Archipiélago.