El CD Tenerife Femenino jugará un partido amistoso en Agadir el próximo verano

El CD Tenerife Femenino participó en la misión institucional del Gobierno de Canarias a Agadir (Marruecos) con motivo de la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para la cooperación y el desarrollo del fútbol femenino entre Canarias y la Región de Souss-Massa. La entidad blanquiazul fue seleccionada como representante del fútbol canario, consolidando su posición como referente de este deporte en las islas y evidenciando su crecimiento y proyección regional, nacional e internacional.

La firma del acuerdo se enmarca en una estrategia conjunta que concibe el fútbol femenino como una herramienta de inclusión social, proyección internacional y formación integral de deportistas, así como un vehículo para reforzar los vínculos históricos, culturales y geográficos entre Canarias y Marruecos. El Memorando establece un marco de colaboración orientado al desarrollo de iniciativas deportivas, formativas, técnicas y de difusión que contribuyan al crecimiento sostenible del fútbol femenino, al intercambio de conocimientos y experiencias, y a la organización de actividades conjuntas que refuercen la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres en el deporte.

Rumbo al escenario del Mundial 2030

Durante el encuentro, la delegación institucional realizó una visita a las instalaciones deportivas de la Región de Agadir que albergarán el Mundial de Fútbol 2030, así como a diferentes infraestructuras vinculadas al desarrollo del evento. Este recorrido permitió conocer de primera mano los avances, mejoras y proyectos impulsados en la ciudad con motivo de su designación como sede del mundial, reforzando el marco de cooperación deportiva, logística e institucional entre Canarias y la Región de Souss-Massa.

Entre las autoridades presentes, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, se encontraban Sergio Batista y Sandro Arrufat, presidente y consejero del Club Deportivo Tenerife Femnino; Juan José Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas; y Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, además de representantes institucionales del Wali de la Región Souss Massa, Sr. Saaïd Amzazi; el presidente del Consejo Regional Souss Massa, Sr. Karim Achengli; representantes del Ayuntamiento de Agadir y de la Federación de Fútbol de Agadir.

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, valoró de forma muy positiva la participación del club en esta misión institucional: “Que el CD Tenerife Femenino haya estado presente en esta delegación supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y a nuestra apuesta por el crecimiento del fútbol femenino. Este acuerdo nos sitúa en un escenario internacional, refuerza nuestro papel como referente en Canarias y nos permite formar parte de un proyecto que une deporte, igualdad y cooperación institucional de cara al Mundial 2030”.

El acuerdo cobra especial relevancia al coincidir con la designación de Canarias y la ciudad de Agadir como sedes del Mundial de Fútbol 2030, una circunstancia que abre nuevas oportunidades de cooperación institucional, deportiva, logística y de proyección internacional. En este contexto, las partes acordaron establecer mecanismos de coordinación estables que favorezcan el intercambio de experiencias, la conectividad entre territorios y el desarrollo conjunto de iniciativas vinculadas al legado deportivo del Mundial, con el objetivo de generar un impacto positivo y duradero más allá del propio evento.

El Costa Adeje Tenerife jugará en Agadir

Entre las distintas fases contempladas en el acuerdo destaca la celebración de un encuentro del CD Tenerife Femenino en la Región de Agadir durante la pretemporada 2026/2027, una acción que simboliza el inicio de la cooperación deportiva entre ambas regiones y que permitirá proyectar la imagen del club y del fútbol femenino canario en un contexto internacional.

Además, el Memorando incluye el desarrollo de programas de formación e intercambio técnico dirigidos a jugadoras, cuerpos técnicos y personal especializado, la organización de jornadas, seminarios y actividades conjuntas, así como el impulso de acciones de difusión y visibilidad mediática a través de medios de comunicación y plataformas digitales. Estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación institucional y deportiva entre ambas sedes del Mundial 2030 y consolidar un legado compartido que trascienda el ámbito competitivo.