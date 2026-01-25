Un protestado fuera de juego impide la victoria del Costa Adeje Tenerife frente al Espanyol (0-0)

El Costa Adeje Tenerife mereció un premio mayor pero no pudo pasar el empate en su visita al Espanyol (0-0). Las de Yerai Martín dominaron de inicio a fin y generaron ocasiones para llevarse el triunfo ante un cuadro catalán que apenas se aproximó al marco de Noelia Ramos.

Las guerreras llevaron el dominio de la situación y se apoderaron del balón desde los compases iniciales, con Ouzraoui dando el primer aviso a los tres minutos de juego con un remate cruzado junto al poste. Después, Natalia Ramos obligó a la portera local a blocar su lanzamiento de falta, y Clau Blanco probó fortuna con un tiro elevado desde la frontal.

El Espanyol, atascado

El Espanyol, por su parte, tuvo serias dificultades para llegar a las inmediaciones del área visitante, y solo creó cierta sensación de peligro mediante un remate de cabeza de Laia Ballesté que se marchó desviado cuando se alcanzaba la media hora.

Antes de llegar al intermedio, Gramaglia cabeceó fuera un centro de Aleksandra desde la derecha. Tras ello, fue Yerliane quien buscó el tanto, pero la falta de puntería y el acierto de Romane Salvador bajo palos evitaron que el marcador se moviera al término de la primera mitad.

Sakina controla el balón durante el partido. / CDTF

La jugada polémica

El Costa Adeje Tenerife perdió claridad en ataque al comienzo de la segunda mitad, aunque siguió llevando la iniciativa con el balón en su poder. Hasta que en el minuto 64, Sakina Ouzraoui envió un testarazo a la red aprovechando un rechace de la portera local tras un centro desde la izquierda; sin embargo, la colegiada anuló la acción por un fuera de juego muy protestado por las de Yerai Martín, que volvieron a apretar durante la recta final.

Ouzraoui se topó con la intervención de Salvador a su lanzamiento de falta, y Cinta tuvo la más clara con un disparo a la madera. Pese al empuje de las tinerfeñas, el Espanyol tuvo la opción de llevarse el choque durante el descuento tras un servicio al espacio hacia Browne, que batió a Noelia Ramos en el mano a mano; aunque su posición antirreglamentaria permitió a las guerreras salvar el 0-0.