Martín, técnico del CD Tenerife femenino: «Muchas veces el elogio puede debilitar»

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta mañana (11:00 horas) un nuevo reto lejos de la isla con la visita al RCD Espanyol, en el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada del campeonato liguero. Un duelo que exigirá el máximo nivel de concentración y competitividad ante un rival que destaca por su solidez y buen hacer colectivo.

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a esta cita tras firmar una actuación sobresaliente en la pasada jornada, en la que se impuso por 5-0 al Athletic Club en el Heliodoro Rodríguez López. Un resultado que refuerza la confianza del grupo, aunque sin perder de vista la dificultad del próximo compromiso. «El otro día sacamos un resultado muy bueno, pero la realidad es que el domingo tenemos un partido complicado», señaló el técnico blanquiazul.

Enfrente estará un RCD Espanyol que, pese a que como local ha tenido partidos en los que le ha costado sumar, es un equipo con múltiples registros y capacidad para dominar diferentes fases del juego. «Nos enfrentamos a un equipo que hace muchas cosas bien. Me espero un partido largo, igualado y difícil. Fuera de casa siempre cuesta un poco más, y tendremos que saber aprovechar los distintos momentos del encuentro», analizó Yerai Martín.

El cuerpo técnico ha trabajado durante la semana tomando como referencia los últimos encuentros del conjunto catalán, con el objetivo de ajustar el plan de partido y llegar preparadas a cualquier escenario. «Cogemos referencias y vemos los últimos partidos para saber qué Espanyol nos vamos a encontrar», apuntó el entrenador.

El técnico blanquiazul, que ya cumple un mes en la Isla, se muestra «agradecido, contento y feliz con el club»

Uno de los aspectos destacados en la última jornada fue el rendimiento de las jugadoras que entraron desde el banquillo, aportando soluciones en momentos clave del encuentro. «Nos hicieron ver una buena versión de la gente del banquillo. Koko pudo hacer gol, Moreno nos sumó y ayudó, Violeta venía de una lesión pero su semana había sido muy buena y nos podía dar con los balones al espacio en el que tuvo dos asistencias, e Iratxe tuvo ocasión y también gol. Todas quieren participar desde el inicio, pero muchas veces los partidos se deciden en el tramo final», explicó Yerai, subrayando la importancia de contar con una plantilla preparada en todos los registros.

Tras su primer mes al frente del equipo en la isla, el técnico blanquiazul hizo un balance positivo de su adaptación y del trabajo diario del grupo: «Estoy agradecido, contento y feliz con el club. El día a día con ellas es muy fácil; son jugadoras comprometidas, serias y profesionales». Además, se refirió al mercado de invierno, señalando que el club tiene «claro que, si llegan nuevas incorporaciones, deben ser futbolistas que mejoren lo que hay, que sumen a la competencia y que puedan aportar desde el primer momento». «Con tranquilidad, estamos contentos, también con el trabajo de las jugadoras del filial», afirmó.

El entrenador insistió en la importancia de mantener «el equilibrio» pese a la manita ante el Athletic Club: «Me gusta la serenidad. Muchas veces el elogio puede debilitar, pero he visto al equipo con los pies en el suelo. Este domingo tendremos un partido complicado y debemos estar preparadas para aprovechar los distintos momentos del encuentro».